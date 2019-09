Stéphane Bern, le bon numéro de Macron

Il reçoit par commodité dans un restaurant de Neuilly, la banlieue chic de Paris. Évidemment se dit-on, où d’autre pourrait-il habiter? Eh bien non, il habite à Pigalle – «dans une ancienne maison de Victor Hugo», ajoute-t-il avec gourmandise, l’œil d’un enfant qui vous fait une bonne farce. Stéphane Bern est à la ville comme à l’écran: courtois mais chaleureux, maniéré et pourtant enthousiaste, avec toujours cette touche d’humour désarmante.

Depuis que le président Macron l’a chargé d’une Mission Patrimoine, il est devenu, en plus de ses émissions de TV et de radio, une sorte de plénipotentiaire informel de la sauvegarde du patrimoine. Face au Ministère de la culture et à ses procédures compliquées, il vient au secours des petits maires désemparés, au nom d’une passion qu’il raconte dans un livre qui vient de paraître. «Quand le président m’a proposé de mettre en pratique mes idées, explique-t-il, les seules conditions que j’ai posées étaient que ce soit une mission indépendante, que je ne rende compte qu’au président et que, bénévole sans rétribution, je sois libre.»

Libre, mais avec dans le dos l’appui présidentiel et l’amitié de Brigitte Macron. Cela aide.

Loto du patrimoine

En un temps record, Stéphane Bern a obtenu de lancer un Loto du patrimoine géré par la Française des Jeux. Un succès: 12 millions de tickets à gratter écoulés la première saison! «On me disait qu’à 15 euros le ticket ça ne marcherait jamais, eh bien la première année, avec le mécénat, nous avons récolté grosso modo 50 millions d’euros. J’espère maintenant atteindre 70 millions.» En regard des 326 millions affectés à la préservation du patrimoine par le Ministère de la culture, ce n’est pas rien et cela a permis de lancer 150 chantiers. «Nous ne sommes pas l’unique source de financement, mais souvent notre argent sert de levier pour débloquer un dossier.»

Jonglant avec les chiffres, Stéphane Bern dresse un tableau presque apocalyptique de l’état du patrimoine en France. Car à côté des objets de prestige qui drainent le grand tourisme, il y a le reste, tout le reste. «Il faut savoir que la moitié de nos monuments sont dans des communes de moins de 2000 habitants, qui n’ont pas les moyens de les entretenir. Or d’après nos sondages, 9000 des 47'000 monuments protégés ont besoin de travaux d’urgence. Rien que sur la plateforme participative que nous avons mise en place, missionbern.fr, nous avons reçu 3200 dossiers en deux ans – tous des dossiers en péril! Cela vous donne une idée de l’état de déréliction et de souffrance du patrimoine français.»

Lui-même se décrit «non pas comme un intégriste, mais plutôt comme une pleureuse du patrimoine». Il est vrai qu’il en nourrit une conception très large et, à ceux qui l’accusaient de ne s’intéresser qu’aux églises et aux châteaux, il a apporté un certain démenti: certes, ces deux catégories représentent la moitié de ses interventions, mais les objets industriels ou vernaculaires, les ponts, les fontaines, les simples maisons de village occupent une place importante.

Porté par sa fougue, Stéphane Bern veut tout protéger et il prétend s’inscrire dans la ligne de Victor Hugo, qui avait publié, en 1825, «Guerre aux démolisseurs». «À l’époque, s’indigne Stéphane Bern, quand vous construisiez un château bourgeois, vous détruisiez l’ancien. On détruisait pour construire du moderne!» On lui objecte que c’est un peu l’histoire de l’humanité: les temps changent, on construit, on détruit. «C’est peut-être l’histoire de l’humanité, objecte-t-il, mais c’est ce que les gens ne veulent plus!» Et l’exemple du baron Haussmann, qui a modelé Paris en détruisant des quartiers entiers qu’il livrait ensuite aux promoteurs? Stéphane Bern concède qu’il a «transformé Paris de façon intelligente» mais il rejette le modèle: «Fallait-il faire du passé table rase? Ne pouvait-on pas dépenser un peu plus d’argent pour réhabiliter ce qui était vétuste, plutôt que de détruire et tout reconstruire?» À ses yeux, la sensibilité patrimoniale aujourd’hui ne le permettrait pas: «Cette sensibilité a évolué, de même que la sensibilité envers les animaux n’est pas la même qu’autrefois. Il faut l’accepter.»

D’ailleurs, la conservation du patrimoine sert un dessein plus large. Il y voit une richesse sous-exploitée, notamment dans les régions de campagne, qui pourrait attirer un tourisme profitable si le patrimoine était mieux sauvegardé, réutilisé, transformé, à l’exemple de ce qu’a fait l’Espagne avec les Paradores: «Nous sommes le premier pays visité au monde. Comment se fait-il qu’avec cette manne touristique incroyable on ait un patrimoine en aussi mauvais état?»

Il y voit aussi un facteur d’intégration, tout le contraire d’un projet réactionnaire exaltant les racines. «Le patrimoine fait partie de notre identité, de nos racines. Mais vous savez quoi? C’est une identité qui n’est pas hystérique ou hystérisée, c’est une identité sereine, elle est inclusive et non pas exclusive.» Et là, une fois de plus, il cite Victor Hugo: «Le patrimoine appartient à celui qui le regarde»…

«Allô, Brigitte?»

Le temps passe, il évoque ses relations avec le couple Macron, l’ambiance de cour à l’Élysée, l’autodérision: «C’est pour cela que j’ai cette distance avec le pouvoir…» À ce moment précis, son téléphone vibre, il regarde et saute dessus pour répondre: «Allô Brigitte…» C’est Brigitte Macron, et pendant cinq minutes, ils parlent d’un plan de table pour le soir même avec Michel de Grèce et son épouse. «Je t’embrasse, à tout à l’heure…»