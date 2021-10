De volleyeur à directeur – Stepan Abramov mouille sa chemise pour maintenir Chênois au top L’ancien joueur, converti en directeur sportif, attend beaucoup des deux matches du week-end contre le LUC et Lucerne. Il vient de concrétiser l’engagement d’un attaquant américain. Pascal Bornand

Stepan Abramov est resté fidèle à Chênois, son club de toujours. GEORGES CABRERA

S’il ne monte plus au filet, Stepan Abramov n’en finit pas de mouiller sa chemise pour Chênois, son club de cœur, auquel il a été fidèle durant toute sa carrière de joueur. Plus de vingt ans de bons et loyaux services. C’est bien par attachement, «pour rendre ce que l’on m’a donné», qu’il est passé de l’autre côté, là où le travail se fait dans l’ombre, là où l’on n’échappe pas à la critique. Team manager ou directeur sportif? «Le rôle importe peu. Ce qui compte, c’est que j’aide mon club à rester ce qu’il est, à le rendre meilleur encore», confie-t-il.