Immobilier – Steiner plante des tomates avant de construire L’entreprise générale lance une démarche inédite pour développer un terrain dans le quartier international. Avec Antigel. Christian Bernet

GEORGES CABRERA

Quand on veut construire à Genève, on ne débarque plus avec ses gros sabots. Le terrain est miné, les opposants en embuscade. Steiner, l’une des plus grosses entreprises générales du pays, l’a bien compris. Dans le quartier international, elle inaugure une manière d’avancer tout à fait originale, un pied dans une botte de jardinier, l’autre dans une ballerine, en laissant l’art et l’agriculture défricher le terrain. Elle appelle ceci «l’urbanisme transitoire», comme elle l’a expliqué ce lundi à la presse, un processus qui doit durer trois ans.

Les Genevois peuvent découvrir cette nouvelle approche dès ce week-end. Antigel, le festival genevois qui aime explorer les territoires, est de la partie. Samedi, dès 14 heures, il programme deux groupes genevois, l’Éclair and The Two, et finit la soirée avec un DJ. L’entrée est gratuite.