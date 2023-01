La Biélorusse Victoria Azarenka, 24e mondiale et double lauréate en 2012 et 2013, s’est qualifiée pour les demi-finales de l’Open d’Australie en battant l’Américaine Jessica Pegula (3e) 6-4, 6-1, mardi à Melbourne.

«Je savais dès le début que ce serait difficile et qu’elle saisirait toutes ses chances. J’ai parfaitement exécuté mon plan de jeu et je suis heureuse d’être en demies», a commenté la joueuse de 33 ans qui a revêtu un maillot de football du PSG avant de répondre aux questions sur le court.

Elle affrontera jeudi pour une place en finale la Kazakhe Elena Rybakina (25e) qui a écarté la Lettonne Jelena Ostapenko (17e).

Depuis son quart de finale en 2016, elle n’avait plus dépassé le stade des huitièmes à Melbourne, atteint l’an dernier. Elle était absente en 2017, 2018 et 2020, et avait été éliminée dès le premier tour en 2019 et 2021. «L’an dernier, mon tennis n’était pas mauvais, mais je n’étais pas là mentalement. J’étais anxieuse, hésitante. Alors j’ai beaucoup travaillé sur le mental», a-t-elle expliqué. AFP