Exposition à la Maison Tavel – Stefano Boccalini matérialise les mots par l’artisanat Usant de la vannerie ou du tissage, l’artiste italien transforme les paroles en objets pour faire exister la langue autrement que par l’écriture. Irène Languin

Stefano Boccalini a installé «Ohana» et «Orenda» au 1 er sous-sol de la Maison Tavel. PHOTO: Christian Tasso

Interroger la valeur des mots en leur faisant prendre corps. Telle est la démarche de Stefano Boccalini, qui puise dans les langues du monde des vocables intraduisibles pour les muer en œuvres sculpturales. L’artiste italien né en 1963 à Milan s’est installé à la Maison Tavel jusqu’à la fin du mois de juin, ponctuant les salles d’exposition d’expressions ouvragées dans le bois, le tissu ou l’osier, aussi mystérieuses que «ohana» – notion hawaïenne de «famille» dépassant l’idée de lien du sang – ou «anshim» – «avoir l’âme en paix» selon les Coréens.

Techniques ancestrales de l’artisanat

Baptisée «La raison entre les mains» et placée sous le commissariat d’Adelina von Fürstenberg, sa proposition met en lumière les techniques ancestrales de l’artisanat, puisque tous ces objets ont été réalisés dans les ateliers traditionnels du Val Camonica, une région alpine de la Lombardie avec laquelle le plasticien entretient une relation particulière depuis une résidence en 2013. Une série photographique au 2e sous-sol de l’institution dévoile un peu de ce savoir-faire mêlant vannerie, broderie, tissage ou sculpture sur bois. Développé par Art for The World Europa, le projet est soutenu par le Ministère italien de la culture.

Stefano Boccalini, «La raison entre les mains – Dadirri, Anshim, Friluftsliv», 2000. Lin brodé, point coupé. PHOTO: Emanuel Montini Stefano Boccalini, «La raison entre les mains – Balikawas», 2000. Lirette, trame de feutre de laine découpé, chaîne de coton. PHOTO: Emanuel Montini Les artisans au travail. PHOTO: Emanuel Montini 1 / 7

Stefano Boccalini a souhaité prolonger son travail par une réflexion sur Genève, «haut lieu de la parole et de l’imprimerie». Il a choisi neuf mots en lien avec la ville et son histoire parmi des suggestions faites par les collaborateurs du musée. Au 2e étage, «luxe» et «négoce» s’affichent par exemple sur un tapis de table, «confort» ou «bunker» ont été brodés sur de légers rideaux, agrémentant de manière aussi ludique qu’anachronique le mobilier de l’exposition permanente.

Matérialiser ces termes sur des supports inédits leur confère un sens nouveau, détaché de la phrase, offrant de nouvelles perspectives. Empreinte d’humanité, l’entreprise de l’artiste transalpin sollicite l’universalité des langues, tout en convoquant le talent de la main pour en modifier la perception.

