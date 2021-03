L’ex-joueur est devenu président – Stefan Wolf: «Il faut remettre le sport au centre de l’arène» À 50 ans, l’ancien défenseur de Sion et Servette est le nouveau boss du FC Lucerne. Il évoque sa reconversion et ce qui doit changer au sein d’un club longtemps miné par les divisions. Nicolas Jacquier

Stefan Wolf est le nouvel homme fort du FC Lucerne. Comme défenseur, il a notamment joué à Sion (1997-1998) et au Servette FC (1998-2002). KEYSTONE

Hormis les membres du sérail, personne ne connaissait vraiment l’avocat Philipp Studhalter, président démissionnaire du FC Lucerne. Stefan Wolf (50 ans), son successeur, est largement plus connu sur la scène médiatique. L’homme a pour lui son passé de footballeur. Ancien international (avec 14 sélections fêtées entre 1995 et 1999), le nouveau boss de la Swissporarena a joué des deux côtés de la Sarine - Lucerne, Sion, Servette et Saint-Gall, une dernière étape où il a mis un terme à sa carrière sportive en 2006.

Après avoir siégé au conseil d’administration du FC Saint-Gall, qu’il a quitté en novembre 2020, le voici qui s’est glissé dans un nouveau costume de dirigeant, à la tête du FCL, le club de son enfance.