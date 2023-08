«C’était trop dur. La course durait une heure et j’ai perdu mon bidon après 200 ou 300 mètres… Il est tombé de mon vélo et ça m’a manqué au final. Je ne pouvais pas boire et je pense que j’avais encore plus mal à la gorge qu’aux jambes. Ça faisait bizarre. J’ai tout donné, j’ai fait un très bon chrono (ndlr: 17e) et c’est comme ça. Je ne suis pas trop déçu, comme j’ai donné tout ce que j’avais et je m’en fous du classement des autres. (ndlr: on le relance pour savoir si enchaîner course en ligne et relais mixte était la meilleure des préparations) Ça ne change rien!»