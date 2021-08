Ministère public de la Confédération – Stefan Blättler s’est vu proposer le poste de procureur général Le commandant de la police cantonale bernoise a été approché par quelqu’un de son environnement professionnel proche, qui lui a suggéré de se présenter à l’élection prévue pour le 29 septembre.

«Le Ministère public de la Confédération a maintenant besoin d’une personne qui peut créer un changement, comme je l’ai déjà fait à la police cantonale bernoise en créant une police unique», estime Stefan Blättler. KEYSTONE/Alessandro della Valle

La décision n’a pas été facile pour lui, mais Stefan Blättler a décidé de se présenter à l’élection du procureur général de la Confédération en septembre. Il s’est vu proposer ce poste, précise-t-il à Keystone-ATS lors d’un entretien.

Stefan Blättler n’y aurait probablement pas postulé de son propre chef, mais il est aujourd’hui le seul candidat. Il a été approché par quelqu’un de son environnement professionnel proche. «Le poste m’a donc été fortement suggéré.»

Commandant de la police cantonale bernoise depuis 2006, il doit succéder à Michael Lauber, qui a démissionné il y a un an. Depuis, le Ministère public de la Confédération (MPC) se cherche un nouveau chef.

Compétences de leadership

Stefan Blättler dit être candidat avec le plus grand respect: «Je suis conscient qu’il s’agit d’une tâche difficile. Mais grâce à mon expérience, je peux avoir un impact décisif.»

Le Nidwaldien entend amener ses compétences de dirigeant. «Le MPC a maintenant besoin d’une personne qui a déjà résolu des problèmes compliqués. Une personne qui peut créer un changement, comme je l’ai déjà fait à la police cantonale bernoise en créant une police unique.»

Il possède également des connaissances en droit pénal et surtout en droit de la procédure pénale. «Ce sont certainement autant de critères qui m’habilitent pour ce travail», avance encore Stefan Blättler.

Laps de temps de six ans

Pour lui, le relèvement de l’âge de la retraite pour les procureurs généraux, voulu par le Parlement à partir de 2022, est une étape logique. Ainsi, il pourrait prendre sa retraite à 68 ans au lieu de 65.

«Il est évident que dans la situation actuelle, une personne expérimentée est nécessaire. Et il est logique que cette personne ne quitte pas son poste tout de suite», estime le principal intéressé, âgé de 62 ans, qui trouve qu’on peut «faire la différence» dans un laps de temps de six ans.

À la base, Stefan Blättler avait d’autres plans en tête pour la suite de sa carrière. Il a été nommé directeur de l’Institut suisse de police à Neuchâtel pour le 1er janvier 2022. «Le choix a été difficile pour moi, j’aurais aimé occuper ce poste», avoue-t-il.

Finalement, il s’agit de faire la part des choses. «Si la société me confie cette fonction, je dois la prendre.»

Élection à la fin septembre

La commission judiciaire a décidé à l’unanimité mercredi soir de recommander l’élection de Stefan Blättler au Parlement. Elle a dû mettre le poste au concours trois fois avant d’arriver à ce choix.

Stefan Blättler s’est fait un nom à Berne et dans toute la Suisse comme un commandant accessible mais cohérent, doté d’une vision large et d’une grande expertise. Fils de l’ancien commandant de la police nidwaldienne, il a grandi dans le canton de Nidwald et est titulaire d’un doctorat en droit.

Stefan Blättler ne souhaite pas encore s’exprimer sur le contenu du travail de procureur général de la Confédération, «par égard pour le parlement, qui doit encore procéder à l’élection». Celle-ci est prévue pour le 29 septembre.

