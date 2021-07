Locarno Film Festival – Stars ou découvertes, les mille et un rendez-vous tessinois Quels seront les grands moments du festival? Petite sélection. Pascal Gavillet

«Vortex» de Gaspar Noé, une seule image, énigmatique, pour un film événement qui sera projeté le 8. DR DR

Locarno, c’est une Piazza et différentes salles disséminées dans toute la ville. Ce sont surtout des films en quantité, 203 cette année, soit encore plus qu’à Cannes. Dans cette optique quantitative, l’amateur sera contraint de faire des choix, quitte à ne suivre qu’une seule section. Ainsi, la rétrospective, dédiée cette année au cinéaste italien Alberto Lattuada, fait souvent figure de festival dans le festival. Mais pour ceux qui veulent être au cœur de l’événement, les remises de prix et projections du soir sur la Piazza fixent le calendrier de leur semaine. Et du 4 au 14 août, le moins qu’on puisse dire, c’est qu’on n’aura guère de répit.