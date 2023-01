Concert à l’Arena – «Starmania», le retour à l’explosif de l’opéra rock En 2023, comme en 1979, la solitude reste au cœur de la comédie musicale. De quoi nourrir une recréation aussi spectaculaire que désespérée. À suivre du 9 au 12 mars à Genève. Fabrice Gottraux

Personnage central de la comédie musicale «Starmania», Cristal chante son «Besoin d’amour» debout sur une voiture de luxe massacrée par des loubards. En 2023, le rôle est interprété en alternance par Gabrielle Lapointe et Lilya Adad. ANTHONY DORFMANN

Plus sombre, plus violent, plus désespéré que l’original. Plus spectaculaire aussi. Mais toujours aussi pop. Si la recréation de «Starmania» joue la carte du tableau apocalyptique, une tour de Babel constellée de LED en guise de décor, des rayons dardant la scène tels des lasers devant l’entrée d’un trésor, l’essentiel tient dans le génie musical des mélodies. Aujourd’hui comme il y a quarante ans.