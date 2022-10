Quel rapport entre une star hollywoodienne et un gynécologue parisien? Une ligne de défense. Kevin Spacey, l’acteur américain, et Émile Daraï, gynécologue réputé, sont en procès, l’un pour harcèlement sexuel, l’autre pour violences médicales, et tiennent des défenses symétriques, l’acteur se cachant derrière son personnage, le docteur derrière son expertise. Des abus sexuels couverts par la fiction ou la physiologie. Comment interpréter cette symétrie?