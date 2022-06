Wimbledon – Stan Wawrinka quitte Church Road le regard noir Inconstant puis résigné, le Vaudois a plié en quatre sets (7-5 4-6 6-3 6-2) contre l’Italien Jannik Sinner, tête de série No 10. Jérémy Santallo Londres

Stan Wawrinka n’aura pas fait long feu à Wimbledon. AFP

Trois ans après sa dernière apparition à Wimbledon, Stan Wawrinka a disparu dès le premier tour de l’édition 2022, vaincu avant la nuit par le prodige Jannik Sinner, 13e joueur mondial, 7-5 4-6 6-3 6-2, après 2h41 de jeu. Face à un relanceur de la qualité de l’Italien, Stan Wawrinka n’a jamais réussi à trouver son rythme sur sa première balle de service.

Breaké sur une glissade à 4-3, le Vaudois a réalisé le débreak dans la foulée, derrière un retour bloqué qui a piégé l’Italien. À 5-5, le triple champion en Grand Chelem affichait 32% de premières balles passées. Soit même pas une sur trois. Après un retour un peu chanceux, Sinner empochait la première manche en évitant un jeu décisif (6-5).

Manque de constance

Dès le deuxième jeu du second set, Wawrinka a sauvé quatre balles de break en relâchant son bras, après plusieurs erreurs directes en coup droit. Sur le jeu suivant, c’est Sinner qui a connu un léger fléchissement et offert son service à son adversaire. Et hormis une alerte quelques points plus tard, le Suisse s’est montré solide tout au long du 2e set (6-4).

À ce moment-là, Wawrinka faisait jeu égal avec la tête de série No 10 du tournoi. Un scénario envisageable il y a encore quelques mois, du côté de Marbella. Mais depuis son retour sur le circuit, la constance continue de faire défaut au Suisse. Breaké au milieu du 3e set puis vite résigné, «Stan The Man» a quitté Wimbledon à 21h48 le regard noir.

