Wimbledon 2023 – Stan Wawrinka enchaîne et retrouve Novak Djokovic Vainqueur en quatre sets du très dangereux Etcheverry (6-3, 4-6, 6-4, 6-2), le Vaudois est de retour au troisième tour de Wimbledon pour la première fois depuis 2015. Mathieu Aeschmann Londres

Stan Wawrinka a désormais Novak Djokovic en point de mire. AFP

Stan Wawrinka retrouvera bien Novak Djokovic au troisième tour de Wimbledon vendredi sur le Centre Court. Le Vaudois a su faire le dos rond et changer de vitesse au meilleur moment pour écarter l’étonnant Tomas Martin Etcheverry (32e mondial) en quatre sets, 6-3, 4-6, 6-4, 6-2. Cela faisait trois ans que l’ancien No 3 mondial n’avait plus enchaîné deux succès de suite en Grand Chelem. À 38 ans, le voilà qui reverdit et s’offre une troisième jeunesse!

Le grand mérite de «Stan the Man» aura été de se relever d’un sérieux coup de mou tombé à l’heure de jeu. Alors qu’il avait déroulé une première manche aussi sérieuse et précise que celles de son premier tour contre Ruusuvuori, le triple vainqueur en Grand Chelem sembla soudain manquer de tonicité. Le petit jeu de jambes devenait lourd, les choix erratiques.

«C’est notre 27e duel? Ne me rappelez pas le bilan s’il vous plaît!» Stan Wawrinka, à propos de ses retrouvailles avec Novak Djokovic

Était-ce le coup d’accélérateur de l’Argentin qui le crispa et le figea sur ses appuis? Peut-être. Car après avoir sauvé son service sur un fil en début de troisième manche, il lui aura suffi de deux retours bloqués et d’un contre de coup droit sublime pour chaparder le service adverse et retourner le sens du match (4-3). Etcheverry venait de prendre un immense coup sur la tête. Et comme par magie, Stan Wawrinka recommença immédiatement à bouger juste et voir la balle plus tôt.

Or, même à 38 ans, un tel joueur reste hors de portée d’une des plus belles progressions de ces derniers mois. À nouveau impérial derrière sa première balle, «Stanimal» virait en tête puis breakait très vite dans le quatrième set. En moins de temps qu’il ne faut pour écluser un Pimm’s, il se retrouvait à l’interview devant une foule déjà excitée par ses retrouvailles avec Novak Djokovic.

«C’est notre 27e duel? Ne me rappelez pas le bilan s’il vous plaît (6-20). Contre lui, on prend du plaisir s’il ne vous tue pas, rigolait le Vaudois au micro. Je suis vraiment content de le jouer pour la première fois sur gazon, comme ça on se sera affronté partout. Après, je vais tout donner, profiter de l’avoir en face pour me pousser à fond comme ce fut souvent le cas contre lui.» La promesse réveille tant de magnifiques souvenirs. Vivement vendredi.

