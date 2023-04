Tennis – Stan Wawrinka peut nourrir des regrets à Monte-Carlo Le Vaudois, vaincu 7-6 (12/10) 6-2 par Taylor Fritz, avait pourtant le niveau pour rallier les 8es de finale du Masters 1000. Jérémy Santallo

Stan Wawrinka a manqué le coche face à l’Américain, No 10 mondial. AFP

C’est sous le soleil de la Principauté et avec une montagne de regrets que Stan Wawrinka a quitté mercredi le tableau principal du Masters 1000 de Monte-Carlo, auquel il avait été convié par les organisateurs (wild-card). Deux jours après avoir fait preuve d’un froid réalisme sur ses balles de break contre le Néerlandais Tallon Griekspoor, le Vaudois de 38 ans n’a pas connu la même réussite en 16es de finale face à l’Américain Taylor Fritz, 10e joueur mondial au classement ATP, et s’est incliné 7-6 (12/10) 6-2.

Il faut parler de regrets parce que «Stan The Man» aurait dû prendre les commandes de son troisième rendez-vous avec le lauréat d’Indian Wells l’année passée (deux succès pour le Suisse en 2016 et 2018). Mais à 6-5 en sa faveur, et alors qu’il avait deux balles de set devant lui, Wawrinka a vu son coup droit long de ligne échouer dans le filet, tout comme son amortie sur le point suivant. Deux choix de zone suspects pour deux erreurs directes qui ont offert un tie-break à Fritz, lequel n’en demandait pas temps.

La gestion des moments clés

D’autant plus que depuis le début de l’année, le géant américain avait remporté 12 des 14 jeux décisifs qu’il avait disputés. Mais même face à cette montagne, «Stanimal» s’est bagarré pour sauver trois balles de set, dont deux grâce à un déluge de coups gagnants. Sauf que lorsqu’il a eu sa chance de conclure, le triple vainqueur en Grand Chelem n’a pas su faire jouer Fritz en ratant un retour en coup droit sur deuxième balle de service adverse, puis en expédiant un coup droit décroisé dans le filet.

Après une heure et un tie-break long de 16 minutes, Wawrinka avait le visage grave. Le lauréat sur le Rocher en 2014 ne s’est jamais vraiment remis de la perte de ce premier set. Moins performant au service, et donc plus vulnérable, il a cru pouvoir revenir d’un déficit d’un break dans la deuxième manche. Il a alors commencé à jouer avec le public mais à 4-2 15-40, son coup droit croisé est parti dans le couloir. La faute de trop pour lui, qui aurait pu défier Jiri Lehecka (42e) en 8es. Gros regrets.



Jérémy Santallo est journaliste au Sport-Center depuis 2018. Spécialiste de basket et de tennis, il s'est rendu trois fois à Roland-Garros et à deux reprises à Wimbledon. Plus d'infos @jeremy_santallo

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.