Tennis – Stan Wawrinka obtient une wild-card pour le Masters 1000 de Monte-Carlo Les organisateurs du tournoi monégasque, qui débute le 8 avril, ont confirmé la présence dans le tableau principal du Vaudois de 38 ans, invité.

Stan Wawrinka s’était imposé sur la terre battue monégasque en 2014, face à Roger Federer. Getty

Plutôt performant en ce début d’année 2023 (9 victoires, 6 défaites), Stan Wawrinka aura l’occasion de confirmer son retour en forme lors du Masters 1000 de Monte-Carlo, où il s'était imposé en 2014 face à Roger Federer.

Le jour de ses 38 ans, le Vaudois - actuellement 87e au classement ATP - a reçu une wild-card des organisateurs du tournoi monégasque, organisé du 8 au 16 avril. Celui-ci, comme chaque année, marquera le coup d’envoi de la saison sur terre battue.

Après avoir longtemps alterné entre le bon et le décevant depuis son retour à la compétition il y a un an, «Stanimal» se montre consistant en ce moment. Récent quart-de-finaliste à Rotterdam et Marseille, tournois respectivement estampillés 500 et 250, puis huitième-de-finaliste à Indian Wells, il s’est notamment offert le scalp du Kazakhstanais Alexander Bublik (ATP 37), du Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 31) et du Danois Holger Rune (ATP 8).

Outre Wawrinka, les organisateurs du Masters 1000 de Monte-Carlo ont octroyé une place dans le tableau final à l’Italien Fabio Fognini, ancien No 9 mondial tombé à la 91e place, au jeune Britannique Jack Draper (ATP 43) ainsi qu’au Monégasque Valentin Vacherot (ATP 322). Par ailleurs, les 20 meilleurs joueurs mondiaux garniront le prestigieux plateau des participants. Les deux dernières éditions ont été remportées par le Grec Stefanos Tsitsipas.

BCH

