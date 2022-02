Tennis – Stan Wawrinka, objectif terre battue Le Vaudois, de passage à Paris cette semaine, a confirmé qu’il entendait bien disputer Roland-Garros cette année. JSA

Kev Adams, à gauche, et Stan Wawrinka, lors de la première du film «Maison De Retraite», jeudi à Paris. Getty Images

Producteur associé de «Maison de retraite», qui sort le 16 février en France, Stan Wawrinka était présent jeudi à Paris pour faire la promotion du film avec son ami Kev Adams. En marge de l’événement, le Vaudois a dit au Parisien qu’il comptait bien disputer Roland-Garros cette année (22 mai – 5 juin).

«On me demande souvent pourquoi j’essaie de revenir de blessure, mais c’est parce que le tennis est une passion, j’aime le public, a expliqué «Stan The Man», 37 ans en mars, à nos confrères français. Ce qui me motive et qui me pousse encore, c’est de me dire je vais jouer, que je vais m’amuser, que je vais m’éclater.»

Le triple vainqueur en Grand Chelem a repris l’entraînement avec la raquette il y a une semaine, dans le canton de Vaud, après de longs mois de convalescence. Opéré du pied gauche à deux reprises au printemps dernier, le Suisse n’a plus joué en compétition depuis le mois de mars de l’année passée. C’était à Doha.

Ancien no 3 mondial aujourd’hui classé 173e à l’ATP, Stan Wawrinka ne figure pas l’entry list du tournoi d’Indian Wells (7-20 mars). Tout indique que «Stanimal» va zapper la tournée américaine sur dur pour effectuer son retour sur terre battue en avril. À l’occasion du Masters 1000 de Monte-Carlo?

