US Open – Stan Wawrinka: «Je suis le premier à être très triste» Le Vaudois n’a pas pu aller au bout de son 1er tour à l’US Open. Malgré ce nouveau coup de bambou, le discours reste constructif, porteur d’espoir. Simon Meier New York

Stan Wawrinka a vécu un après-midi cauchemardesque sur le court no5 de l’US Open. keystone-sda.ch

Stan Wawrinka n’avait naturellement pas la mine des grands jours, lundi après-midi après sa douloureuse élimination au 1er tour de l’US Open. Contraint à l’abandon après deux sets perdus (6-4 7-6) face au Français Corentin Moutet, le Vaudois de 37 ans trouvait malgré tout le moyen de ne pas désespérer. Il le dit et le répète depuis des mois maintenant: en dépit des apparences, le 288e joueur mondial veut encore croire à des jours meilleurs sur un court de tennis.

Que s’est-il passé avec votre jambe, à partir de quand avez-vous été gêné dans ce match?

Cela a commencé au cours du deuxième set. Je n’étais pas bien physiquement, avec des douleurs à la jambe et des petites crampes un peu partout. C’était trop compliqué pour pouvoir continuer ce match, tout simplement. Même si j’ai essayé de me battre au deuxième set, j’aurais pris trop de risques en continuant. Mentalement et physiquement, j’ai vécu deux sets difficiles. Je n’ai jamais été en mesure de retrouver le jeu que je produis à l’entraînement depuis plusieurs semaines, y compris contre les meilleurs joueurs du monde. Je n’arrive pas encore à transposer ça en match.

Le problème est-il plus mental ou physique?

C’est plus mental parce que sur le plan physique, j’arrive à enchaîner de bonnes séances de deux trois heures à l’entraînement. Mais forcément, avec les défaites qui s’accumulent, en match, j’ai des doutes, je manque de confiance. Les résultats ne sont pas là, c’est clair, je suis le premier à être déçu, le premier à être très triste par rapport à ça. Mais je sais que je vais réussir à retrouver le chemin de la victoire, même si ça prend un peu de temps à mon âge. Voilà, il faut continuer à travailler, jouer un maximum de tournois.

«Je sais que je vais à nouveau gagner des matches, que j’ai encore de gros résultats en moi.» Stan Wawrinka

Auriez-vous continué, si vous aviez transformé l’une de vos deux balles de deuxième set?

Oui, j’aurais probablement essayé, à un set partout, avec la petite pause. Mais je ne pense pas que j’aurais été en mesure de terminer ce match. Je me devais d’être réaliste par rapport à ma fin de saison, je ne voulais pas me blesser alors que j’ai précisément besoin de matches pour retrouver la confiance et la victoire.

Vous parlez de jouer un maximum de tournois d’ici à la fin de l’année. Lesquels?

Là, je sors du match avec pas mal de déception, au terme d’une tournée américaine qui n’a pas donné ce que j’espérais. Donc on verra. Malgré ce qu’on voit en surface, c’est-à-dire les résultats en tournoi, j’ai pu passer pas mal de temps sur les courts à l’entraînement, il y a aussi des points positifs à retenir de ces trois-quatre dernières semaines. J’espère pouvoir jouer six tournois d’ici à la fin de saison, qui constitueront autant d’occasions de retrouver le bon chemin.

Vous évoquez depuis plusieurs mois votre manque de confiance en match, votre incapacité à reproduire le jour J ce que vous réalisez à l’entraînement. Qu’est-ce qui vous fait croire que vous pourrez y parvenir un jour?

Je le sens. Je vois une évolution, je vois à quel point mon niveau augmente à l’entraînement, physiquement et tennistiquement. Je le vois tous les jours et je sais qu’à un moment donné, ça finit par passer. J’ai vécu ça trop de fois dans ma carrière pour ne pas savoir que ça viendra. Je le ressens, tout simplement, et je fais tout ce qu’il faut pour que cela arrive. J’ai conscience que je m’approche de la fin, mais il me reste encore quelques années dans ma carrière. Je sais que je vais à nouveau gagner des matches, que j’ai encore de gros résultats en moi.



