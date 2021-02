Tennis – Stan Wawrinka: «Je me sens mieux que la semaine dernière» Satisfait de son niveau de jeu lors du 1er tour contre Pedro Sousa, le Vaudois monte en puissance depuis son arrivée à Melbourne. JSA

Stan Wawrinka saluant le maigre public de la John Cain Arena lundi à Melbourne Park. AFP

Stan Wawrinka, parlez-nous de cette rencontre et de vos sensations sur le court aujourd’hui?

Je me sentais bien. Je pense que c'était un très bon match pour un 1er tour, j'ai bien joué, frappé de bonnes balles, de manière agressive. Je me sens mieux que la semaine dernière, ça s'améliore, donc je suis content de rejoindre le 2e tour.

Est-ce que le score reflète bien l'aisance avec laquelle vous avez joué et gagné?

Comme je viens de le dire, cela a été un très bon match, je suis très content. J'ai été solide, très concentré et tenu une très bonne ligne de conduite tout au long de la rencontre. J'ai été agressif, j'ai mieux joué que la semaine passée. C’est un bon départ.

Le fait d’avoir joué à Melbourne la semaine dernière explique-t-il ce départ idéal?

Chaque année, avant les Grand Chelem, on a toujours envie d’avoir des matchs afin de trouver du rythme. Pour moi, ça s’est bien passé, j’en ai fait deux (ndlr: des victoires contre Kukushkin et Bolt avant de déclarer forfait contre Chardy). Je cherche encore ma forme même si aujourd’hui je me sentais bien contre un joueur qui me donnait une bonne balle, pour bien me sentir aussi.

Votre prochain adversaire se nomme Marton Fucsovics…

Je le connais très bien, on a livré de belles batailles ces dernières années (ndlr: le Vaudois mène 3-1 dans leurs confrontations directes). Il m'a battu et je l'ai battu en sauvant des balles de match. C'est un joueur très dangereux, chaque année il joue bien à Melbourne. Je m'attends donc à une rencontre difficile, il faut que je continue de bien m'entraîner et que j’essaie de retrouver la forme que j'ai envie d'avoir.