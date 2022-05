Tennis – Stan Wawrinka forfait à Genève! Double vainqueur de l’épreuve, le Vaudois s’est retiré avant le tirage au sort, blessé. Sa wild card est attribuée à Leandro Riedi. Daniil Medvedev pourrait débuter contre Gasquet. Mathieu Aeschmann

Stan Wawrinka, blessé après ses trois matches à Rome, ne retrouvera pas le public romand lors du Gonet Geneva Open. (AP Photo/Alessandra Tarantino) keystone-sda.ch

Coup de tonnerre, vendredi soir à quelques minutes du tirage du Gonet Geneva Open: Stan Wawrinka s’est résolu à décliner l’invitation que lui offraient les organisateurs! Blessé après son beau parcours romain (8e de finale), le Vaudois ne reviendra donc pas sur les lieux de son double sacre (2016-2017), obligeant le public romand à patienter jusqu’en juillet et le tournoi de Gstaad pour revoir son champion sans écran interposé.



Cette déception fait néanmoins un heureux dans le camp helvétique. C’est en effet Leandro Ruedi (ATP 301), finaliste du challenger de Lugano en mars, qui a hérité de la wild card laissée libre. Le Zurichois tentera de saisir cette jolie chance offerte par les organisateurs face à un qualifié. Quant à la dernière invitation, elle ne reviendra pas à Andrey Rublev ou Frances Tiafoe, les deux noms qui avaient les plus circulés ces dernières heures. Mais au Lituanien Ricardas Berankis (102e mondial).

Quatre Suisses en qualifications

Invité de prestige de cette édition 2022, Daniil Medvedev, lui, sera bien présent sur les courts du TC Genève. Le Russe - qui pourrait s’y présenter en No 1 mondial en cas de défaite de Novak Djokovic vendredi à Rome - sera opposé au vainqueur du match entre John Millman et Richard Gasquet. À l’autre bout du tableau, le tenant du titre Casper Ruud (ATP 10), débutera contre Benoît Paire ou Emil Ruusuvuori. Notons enfin que Dominic Thiem aura l’occasion de reconstruire sa confiance et que Reilly Opelka - réquisitionné pour le tirage au sort - a offert au public genevois un premier tour «pop-corn» entre Fabio Fognini et Thanasi Kokkinakis.



Si le tableau principal débute dimanche, quatre Suisses seront sur la ligne de départ des qualifications dès samedi. Leur feuille de route? Deux matches à gagner pour s’adjuger l’une des quatre places disponibles dans le «grand tableau». Dans l’ordre hiérarchique, Henri Laaksonen (ATP 97) sera opposé au Libanais Benjamin Hassan (327), le Genevois Johan Nikles (317) aura fort à faire dès 11h contre le finaliste de l’édition 2018 Peter Gojowczyk (99). Enfin les deux finalistes du tournoi de pré-qualifications organisé par Swiss Tennis, Jakub Paul (460) et le Neuchâtelois Damien Wenger (465) défieront respectivement les vétérans Lukas Rosol (249) et Pablo Cuevas (128).



