Tennis – Stan Wawrinka est redevenu «Stanimal» Le Vaudois a livré une bataille homérique face au Serbe Laslo Djere. Il retrouvera Novak Djokovic en huitième de finale du Masters 1000 de Rome. Renaud Tschoumy

Stan Wawrinka est allé puiser au plus profond de lui-même pour décrocher sa qualification AFP

Incroyable Stan Wawrinka! Le tennisman vaudois, redescendu à la 361e place mondiale après sa longue absence pour blessure, a décroché son ticket pour les 8es de finale du Masters 1000 de Rome, en battant le Serbe Laslo Djere (ATP 58) en trois sets épiques.

Le score? 7-6 (10-8) 3-6 6-4. La durée du match? 168 minutes, soit un peu moins de trois heures.

En 8e de finale, jeudi, Stan Wawrinka retrouvera le No 1 mondial Novak Djokovic. Les deux hommes se sont déjà affrontés à 25 reprises, et le Serbe mène 19-6 dans leurs face-à-face. Mais Wawrinka a remporté les deux derniers matches qui les opposaient.

Trois balles de break ratées

Stan Wawrinka a semblé avoir la main sur la partie pendant longtemps. Mais face à lui, Laslo Djere lui a rendu coup pour coup. Les deux hommes ont ainsi tenu leur service durant les douze premiers jeux du premier set. Et au jeu décisif, Stan Wawrinka a réussi à faire la différence, non sans avoir sauvé deux balles de set au passage.

Wawrinka a semblé prendre la main en début de seconde manche. N’a-t-il pas mené 40-0 sur service adverse au troisième jeu? Mais il n’a pas réussi à transformer ces balles de break, qui avaient le poids de balles de match. Et il a perdu son service dans le huitième jeu, à 3-4, Djere concluant dans la foulée.

Le troisième set a mal commencé pour «Stan the Man». Il a en effet lâché son service à 1-1. Mais il a réussi à revenir à 3-3, convertissant enfin une balle de break – la septième du match! Et c’est à 5-4 en sa faveur qu’il a réussi à prendre une nouvelle fois la mise en jeu de son adversaire. Il lui a certes fallu quatre balles de match, mais il a fini par boucler ce match et s’offrir le droit de défier le No 1 mondial.

«Le tennis est ma passion, et j’ai encore envie de vivre ces moments à plusieurs reprises avant la fin de ma carrière» Stan Wawrinka, après sa victoire face à Laslo Djere

C’est un Stan Wawrinka radieux qui s’est présenté au micro de l’ATP, sur le court romain: «C’est pour revivre ce genre de moments que j’ai fait tous ces efforts depuis plus d’un an, a-t-il confié. Je suis là pour cela, pour sentir l’atmosphère incroyable de ce stade et le soutien des fans. Le tennis est ma passion, et j’ai encore envie de vivre ces moments à plusieurs reprises avant la fin de ma carrière.»

