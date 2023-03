Tennis – Stan Wawrinka éliminé par Jannik Sinner à Indian Wells Le Vaudois est tombé non sans combattre en deux sets (6-1, 6-4) en 8es de finale du Masters 1000 californien. Emmanuel Favre

C’est fini pour Stan Wawrinka (37 ans, ATP 100) au Masters 1000 de Indian Wells. Dans la nuit de mardi à mercredi, sur la surface dure californienne, le Vaudois a été éliminé en deux sets au stade des 8es de finale par l’Italien Jannik Sinner (21 ans, ATP 13). Le score: 6-1 6-4.

La marque est abrupte. Si elle reflète l’emprise sur le jeu du cogneur transalpin, elle ne traduit pas la détermination du vétéran suisse, qui n’a rien lâché. Deux faits de duel le démontrent à dessein.

Stan Wawrinka s’est d’abord procuré neuf balles de break. Mais il n’a pu en convertir qu’une. Le Suisse a ensuite réagi après la perte de la première manche en menant 2-0 à l’entame du deuxième set. Une marge qu’il n’a pas été en mesure de préserver dans des circonstances épiques. À 2-1, son contradicteur lui a en effet subtilisé son jeu de service dans un jeu qui a duré près de 19 minutes (18’47’’).

«Le tableau du score est faux aujourd’hui, a réagi à chaud Jannik Sinner, qui n’a gagné que 19 points de plus que «Stanimal» sur la totalité de la rencontre. J’ai eu la sensation que nous jouions tous les deux vraiment bien, il y avait beaucoup de longs rallyes et il était très proche à chaque fois (…) Les choses peuvent très vite basculer mais oui, il est évident que c’était un match très très dur.»

Malgré cette élimination, Stan Wawrinka quitte la Californie avec le sentiment du devoir accompli, un niveau de confiance non négligeable et un gain de 14 places au classement ATP (86e). En 16es de finale, son succès contre le Danois Holger Rune (19 ans, ATP 8) fut un signe encourageant: il a encore les ressources physiques, techniques et mentales pour dialoguer avec les présumés meilleurs acteurs du circuit professionnel.

En quarts de finale, Sinner fera face à l’Américain Taylor Fritz, tête de série No 4.



