Tennis – Stan Wawrinka déclare forfait en demi-finale à Metz En pleine bourre au tournoi ATP 250 de Metz, le Vaudois a été contraint de stopper sa demi-finale contre Alexander Bublik après trois jeux en raison d’un souci à la cuisse. Brice Cheneval

Stan Wawrinka a ressenti une gêne à la cuisse face à Alexander Bublik. AFP

Cruelle issue pour Stan Wawrinka au Moselle Open. Le Vaudois est à peine entré dans sa demi-finale face au Kazakhstanais Alexander Bublik (ATP 44) qu’il a dû déclarer forfait en raison d’un problème à une cuisse. L’ex-No 3 mondial est resté seulement 18 minutes sur le court, le temps de disputer trois jeux. Son adversaire n’aura donc pas eu à s’employer et affrontera l’Italien Lorenzo Sinego (ATP 65) en finale ce dimanche.

Cette blessure, dont la gravité est pour l’heure difficile à établir, vient faucher la belle ascension de Wawrinka. Ce dernier, en pleine renaissance à Metz, disputait sa première demi-finale sur le circuit principal depuis janvier 2020. Issu des qualifications, où il a écarté le Serbe Laslo Djere (67e) puis le Hongrois Zsombor Piros (160e), il s’est offert le scalp du Portugais Joao Sousa (55e), du No 4 mondial Daniil Medvedev et du Suédois Mikael Ymer (100e). Ce superbe enchaînement lui avait ouvert l’appétit. «Je suis content, mon niveau est très haut ici, indiquait-il vendredi. Aller au bout, c’est tout ce que je souhaite.» Visiblement, la fatigue accumulée tout au long de la semaine (9h57 de match en six jours, dont 5h11 entre jeudi et vendredi) l’a rattrapé.

Sur courant alternatif depuis son retour à la compétition, fin mars, «Stanimal» repart de Moselle avec des certitudes - tant tennistiques que physiques et mentales - ainsi qu’un boost de confiance. Autre conséquence bienvenue: actuellement 284e au classement mondial, il apparaîtra au 192e rang ce lundi, soit un gain de 92 places.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.