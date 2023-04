Tennis – Stan Wawrinka: «C’est un vrai kiff de rejouer sur terre battue» Qualifié pour le second tour du Masters 1000 de Monte-Carlo, le Vaudois ne boude pas son plaisir d’en être là où il en est. Gérard Bucher Monaco

Stan Wawrinka a bien débuté sa semaine monégasque. AFP

C’est un joueur extrêmement souriant qui s’est présenté en conférence de presse, après sa victoire en trois sets tendus (5-7 6-3 6-4) sur le Néerlandais Tallon Griekspoor (ATP 35) au premier tour du Masters 1000 de Monte-Carlo. Le résident de Founex n’a pas caché que la rencontre s’était avérée compliquée. Les six balles de match auxquelles il a eu recours pour passer l’épaule en témoignent à elles seules. «Je me suis beaucoup cherché, a concédé le Founachu. Il y a eu beaucoup d’hésitations dans mon jeu. Mais je suis resté calme quand il le fallait. Je me suis accroché avec le niveau du jour. Et je suis très content du résultat.»

L’actuel 90e joueur mondial a tenu à évoquer le plaisir qu’il a eu «à pouvoir jouer devant un public aussi enthousiaste pour un lundi à 11h du matin. C’est pour ça que je m’entraîne. Pour jouer dans les plus beaux tournois du monde, comme celui de Monte Carlo.» Le fait de retrouver la surface sur laquelle il a grandi a ajouté à son plaisir. «C’est un vrai kif de rejouer sur terre battue, sur une surface sur laquelle j’ai réalisé de grandes choses. J’aime faire des glissades, j’aime ce jeu qui nous contraint de modifier l’approche tactique et tennistique des parties. Maintenant, il faut gagner les matches. Monte Carlo est un des premiers tournois sur terre battue de la saison. Les tours initiaux sont difficiles à aborder. On est toujours un peu en recherche, hésitant. Ce n’est pas évident.»

«J’aime faire des glissades, j’aime ce jeu qui nous contraint de modifier l’approche tactique et tennistique des parties.» Stan Wawrinka

La prochaine rencontre que Stan Wawrinka devra disputer cette semaine aura lieu mercredi, face à Taylor Fritz (ATP 10), dans le cadre des seizièmes de finale. Les deux joueurs se sont rencontrés à deux reprises jusqu’ici. En 2016 à Wimbledon, ainsi qu’en 2018 à Tokyo, autrement dit jamais sur la terre ocre. Le Vaudois s’était toutefois imposé à chaque fois. «Je suis content de le jouer, a ajouté Stan Wawrinka. Ça va être un beau challenge. Je sais que je suis capable de le battre.» On en accepte volontiers l’augure.

On peut légitimement se demander ce qui fait encore courir Stan Wawrinka, âgé, depuis peu, de 38 ans. «C’est la passion du jeu, l’amour du public et les émotions que cela procure qui me portent, assure-t-il. Je sais aussi que je suis encore compétitif, que je peux faire des gros matches contre des grands joueurs. Le jour où je rangerai mes raquettes, il n’y aura pas de retour en arrière. Je ne dois pas l’oublier.»

