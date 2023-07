Wimbledon – Stan Wawrinka: «au moins, il y a eu un combat sur la fin» Le Vaudois était partagé entre frustration et satisfaction après sa défaite contre Novak Djokovic (3-6, 1-6, 6-7). Interview. Mathieu Aeschmann

Stan Wawrinka félicite Novak Djokovic, trop clinique pour lui, vendredi soir sur le Centre Court. AFP

Stan Wawrinka, comment avez-vous vécu cette soirée spéciale sur le Centre Court?

Je savais que ça allait être compliqué. Novak est le meilleur joueur du monde, de loin. Il évolue à un niveau de confiance contre lequel je ne peux pas régater. Après je suis satisfait de ma performance sur la fin. Au moins, il y a eu un combat dans la troisième manche. J’ai réussi à être plus concentré sur moi-même. J’ai mieux joué et j’ai réussi à plus lui rentrer dedans.

Avez-vous des regrets précis après un tel match?

Quand on perd, on n’est jamais content. On cherche le truc qu’il fallait mieux faire. Les deux premiers sets ont été très difficiles. Mais il ne faut pas oublier que je lutte depuis quinze mois pour gagner chaque match, dès les premiers tours. Alors que lui maîtrise totalement son tennis. Dans ce contexte, je suis content d’avoir réussi à me relâcher sur la fin, d’avoir réussi à lui mettre plus de pression à l’échange. Après, je fais trois fautes directes à 5-3 pour moi au tie-break du troisième. Ce n’était pas le moment idéal pour les faire (sourire).

«J’entendais le public crier après mes points gagnants, soupirer quand je faisais une faute. Ce soutien me touche beaucoup.» Stan Wawrinka, triple vainqueur en Grand Chelem

Le public du Centre Court vous a porté durant tout le match. L’avez-vous entendu?

J’ai reçu un immense soutien, c’est vrai. Je les entendais crier après mes points gagnants, soupirer quand je faisais une faute. Ça me touche beaucoup. Et je le répète tout le temps, ce soutien est la principale raison pour laquelle je continue à m’arracher. Mais heureusement que j’ai réussi à me relâcher sur la fin. Cela m’a permis de profiter de cette ambiance. J’ai alors pu prendre l’énergie du lieu.

Novak Djokovic a attaqué le match pied au plancher, comme il le fait en fin de tournoi. Avez-vous été surpris par son niveau? Et peut-il être battu cette année?

Il ne m’a pas surpris. Novak sait parfaitement élever son niveau de jeu quand il en a besoin. Est-ce qu’il peut être battu? Oui, bien sûr. Sur un match, il y en a quelques-uns qui peuvent le faire. Mais je ne pense pas que cela va arriver.

Quel bilan tirez-vous de ce Wimbledon?

C’est un tournoi très positif. J’en retire la certitude que j’avance. J’avance petit à petit dans mon processus de retour. Cette semaine, j’ai gagné deux bons matches. Cela me permet d’emmagasiner un peu de confiance en situation de match, contre des bons joueurs. J’ai ma ligne de conduite, je m’y tiens et je me rapproche. J’ai vécu un bon Wimbledon. Place à Gstaad.



Mathieu Aeschmann est journaliste au Sport-Center depuis 2011. Spécialiste de tennis, il est l'auteur de Au bout du rêve (Slatkine, 2014) et Agir et Penser comme Roger Federer (Éditions de l'Opportun, 2021). Il est également enseignant d'histoire et d'allemand. Plus d'infos @maeschmann

