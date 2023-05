Tennis – Stan Wawrinka a souffert de la comparaison avec Dimitrov Moins mobile et donc moins solide du fond de court, le Vaudois a chuté au 2e tour du Masters 1000 de Rome contre Grigor Dimitrov (6-4 7-6). Jérémy Santallo

Stanislas Wawrinka ne retrouvera pas Novak Djokovic en 8es. AFP

Stan Wawrinka ne retrouvera pas, comme l’année dernière, Novak Djokovic en 8es de finale du Masters 1000 de Rome. En attendant l’entrée en lice du No 1 mondial contre l’Argentin Tomas Martin Etcheverry en soirée, vendredi, le Vaudois de 38 ans n’a pas réussi à se sublimer face au Bulgare Grigor Dimitrov (31 ans, ATP 33), vaincu 6-4 7-6 (7/3) dans l’arène du Grandstand du Foro Italico. L’ex-No 3 mondial aujourd’hui classé au 84e rang ATP devrait quitter l’Italie pour prendre la direction de la France, puisqu’il est inscrit au Challenger 175 de Bordeaux, qui commence ce dimanche.

Moins mobile

Contrairement à mercredi, où il avait réalisé un départ idyllique devant Ilya Ivashka, le triple vainqueur en Grand Chelem a connu un sérieux retard à l’allumage immédiatement puni. Breaké d’entrée après plusieurs fautes en longueur côté coup droit, puis trop souvent débordé, toujours côté coup droit, dans les échanges du fond de court, «Stan The Man» est vite apparu moins mobile que son adversaire du jour, à la vitesse de bras fulgurante sur certains coups droits. Et après 37 minutes, Dimitrov a fait main basse sur la première manche sans avoir concédé la moindre balle de break.

Trop de fautes

À nouveau breaké dès l’entame du second set, Wawrinka a commencé à mieux lire et à mieux relancer les services de celui que l’on surnommait à une époque «Baby Federer». Après un coup droit trop profond du Bulgare, le Lausannois est revenu à 3-3, pour ensuite enchaîner avec un jeu blanc plein d’assurance qui lui a fait pousser un cri rageur. Mais après avoir sauvé deux balles de break sur deux énormes services à 4-4, «Stanimal» a explosé dans le jeu décisif, enchaînant les erreurs directes – 34 en tout contre 22 pour Dimitrov. Un manque de fiabilité et de constance rédhibitoire face à l’un des solides joueurs du circuit.

Jérémy Santallo

