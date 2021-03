Genève internationale – Stagiaires exploités, l’ONU sous pression Les sections jeunes des partis politiques suisses demandent à Ignazio Cassis de prendre position alors que s’ouvrent les travaux de la Commission budgétaire de l’ONU à New York. Alain Jourdan

Pour les jeunes diplômés, le chemin pour obtenir des stages rémunérés à l’ONU est long. UN Photo / Violaine Martin 1 / 1

La situation des stagiaires non rémunérés de l’ONU reste précaire. Malgré la publication en 2018 d’un rapport du corps d’inspection interne des Nations Unies exhortant le secrétariat général à mettre fin à une pratique abusive, le problème n’a pas encore été formellement résolu. Seuls l’OIT, l’OIM, l’OMS et le HCR (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés) ont mis fin à ces pratiques.

En 2015, David, un jeune Néo-Zélandais, a contribué à médiatiser le problème en campant devant le Palais des Nations. Privé de rémunération mais aussi d’indemnisation pour se loger et se nourrir, il voulait montrer qu’il n’avait pas d’autre solution que de dormir dehors. Un très mauvais coup de pub pour une organisation qui défend les mêmes droits pour tous. David, comme beaucoup d’autres stagiaires, ne bénéficiait d’aucune protection sociale. Il ne jouissait pas non plus des droits du travail les plus élémentaires, tels que les congés ou arrêts maladie, ni du droit fondamental d’accès à la justice en cas de mauvais traitements.