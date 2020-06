Industrie – Stadler Rail inspire des craintes à Credit Suisse La deuxième banque du pays craint les pouvoirs accrus du patron de l’entreprise thurgovienne et des faiblesses opérationnelles. Philippe Rodrik

Une rame Flirt construite par Stadler Rail. KEYSTONE

Stadler Rail? C’est près de 80 ans de savoir-faire, d’innovation et de grands projets dans les chemins de fer. Et plus de trente ans de leadership créatif d’un homme toujours aux commandes: Peter Spuhler. Aujourd’hui, ce paquebot industriel montre des failles. Credit Suisse les dévoile.