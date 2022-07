Sri-lankais adoptés illégalement – St-Gall n’a pas fait respecter la loi pour les enfants concernés Un rapport de chercheurs de l’institut d’histoire de l’Université de Berne a été publié jeudi, pointant les irrégularités du canton.

Au total, 881 adoptions d’enfants srilankais ont été accordées en Suisse entre 1973 et 1997. Ces derniers étaient le plus souvent des bébés de quelques semaines ou de jeunes enfants (photo prétexte). DR

Le canton de St-Gall a fait mauvaise figure face aux adoptions irrégulières d’enfants srilankais en Suisse. Ses autorités ont largement failli dans la surveillance et l’application de la loi entre 1973 et 2002. Les dispositions légales n’ont été respectées pour aucun des 85 enfants concernés, selon un rapport publié jeudi.

À ce sujet: Abo La Suisse a fermé les yeux sur les fermes à bébés du Sri Lanka Mandatés par le gouvernement st-gallois, des chercheurs de l’institut d’histoire de l’Université de Berne se sont penchés sur des documents disponibles dans les archives et ont constitué un dossier numérique pour chaque enfant srilankais adopté dans le canton. Leur dépouillement montre que les autorités cantonales et communales de l’époque n’ont pas appliqué les directives en vigueur.

50% des certificats de naissance incohérents

Au total, 40 certificats de naissance présentent des incohérences. Les enfants en question – des bébés de moins de six mois pour la plupart – n’ont pas bénéficié de représentant légal. Le lien nourricier avec les parents d’adoption a été insuffisamment surveillé. Des enfants ont même été confiés à des couples mariés sans clarifier suffisamment les conditions d’accueil au préalable.

Le rapport se base exclusivement sur des documents des autorités st-galloises et de la fondation Adoptio. Des recherches plus approfondies dans des archives du Sri Lanka seraient importantes, selon les chercheurs qui recommandent aussi de mener des interviews orales avec les personnes concernées et leurs parents biologiques, afin de leur donner voix au chapitre.

Rapport fédéral effarant en 2020

En décembre 2020, le Conseil fédéral a publié un rapport révélant que les autorités suisses ont fait preuve de manquements entre les années 70 et 90 en n’empêchant pas les adoptions d’enfants srilankais malgré les indices d’irrégularités parfois graves. Il a exprimé ses regrets à cette occasion. Le gouvernement va prendre des mesures pour soutenir davantage les adoptés dans la recherche de leurs origines.

Au total, 881 adoptions d’enfants srilankais ont été accordées en Suisse entre 1973 et 1997. Ces derniers étaient le plus souvent des bébés de quelques semaines ou de jeunes enfants. Ils provenaient de «fermes à bébés», où l’on faisait aussi appel à des hommes blancs pour produire des enfants à la peau la plus claire possible.

Les parents suisses payaient entre 5000 et 15’000 francs pour un enfant. Les mères srilankaises ne recevaient quant à elles que quelques dollars ou même seulement une bouteille thermos. Les intermédiaires au Sri Lanka, parmi lesquels des avocates, étaient eux grassement payés.

