Suppressions de postes à la SSR – SRF ralentit la cadence et privilégie les départs naturels La radio-télévision alémanique se donne deux années supplémentaires, jusqu’à la fin 2023, pour biffer les 145 postes encore prévus par son plan d’économies.

Les suppressions de postes sont liées à un plan d’économies de 50 millions de francs pour l’ensemble de la SSR. KEYSTONE

La suppression de postes prévue à la radio-télévision alémanique SRF s’étalera sur deux ans de plus. L’entreprise se donne finalement jusqu’à la fin 2023 pour biffer les 145 postes encore visés.

À l’origine, SRF avait annoncé que 233 postes seraient supprimés en 2021. Au total, 88 l’ont déjà été, entraînant 27 licenciements. Parmi les 145 encore à supprimer, 60 le seront encore cette année, alors que 60 autres suivront en fin de compte l’an prochain, et les 25 derniers en 2023, indique SRF vendredi.

Ce ralentissement permet de limiter les licenciements et de viser un maximum de départs naturels et de retraites anticipées. Ces suppressions de postes sont liées à un plan d’économies de 50 millions de francs pour l’ensemble de la SSR d’ici à 2024. Ces mesures doivent permettre de parer aux effets de la baisse publicitaire et de la pandémie.

