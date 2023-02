Violences policières dénoncées – Squat de la rue Royaume: Amnesty International saisit le procureur général L’organisation s’inquiète des violences policières dénoncées par plusieurs personnes présentes lors de l’évacuation. Elle demande l’instauration d’une instance de plainte indépendante. Chloé Dethurens

La police est intervenue pour déloger les squatters. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

L’intervention policière du 9 février dernier pour qui avait pour but d’évacuer le squat de la rue Royaume a fait couler beaucoup d’encre. Inquiètes face aux violences dénoncées par plusieurs participants, Amnesty International et la Coordination genevoise pour le droit de manifester (CGDM) annoncent avoir saisi le procureur général «pour demander que toute personne soupçonnée d’avoir eu un comportement pénalement répréhensible fasse l’objet de poursuites pénales».

Pour rappel, plusieurs personnes présentes lors de la manifestation affirment avoir reçu des coups de matraque, dont un photographe de la Tribune de Genève et un député au Grand Conseil. Plusieurs manifestants ont également affirmé avoir été frappés, indique un communiqué d’Amnesty. «Ils étaient en train de reculer au moment où la police a dispersé le rassemblement à coup de matraque», a indiqué à l’ONG un participant.

Pour Amnesty, «l’absence d’autorisation ne doit en aucun cas servir de motif pour disperser la réunion ou procéder à des arrestations, encore moins par une force disproportionnée. En principe, les matraques ne peuvent être utilisées qu’en réaction à des violences ou à une menace de violences imminentes si aucun autre moyen moins dangereux n’est disponible.» Ainsi, le sort réservé par exemple au photographe de la Tribune est jugé «préoccupant» par l’ONG, qui rappelle le rôle «particulièrement important» de la presse pour rendre compte de ce type d’événements. Même lorsque ceux-ci sont jugés illégaux et sont dispersés.

La police genevoise avait assuré dans la presse que des sommations d’usage avaient été faites avant que les agents ne passent à l’action. Toutefois, une enquête est menée par l’Inspection générale des services (IGS). Mais pour Amnesty, ce n’est pas suffisant. Elle demande la création d’une instance de plainte indépendante, complémentaire aux procédures judiciaires en cours. «Un tel mécanisme garantirait que les actes répréhensibles d’agents de police fassent l’objet d’une enquête indépendante et impartiale et que les personnes plaignantes et les témoins puissent déposer une plainte sans crainte de représailles.»

Chloé Dethurens est journaliste au sein de la rubrique genevoise depuis 2019. Elle écrit pour la Tribune de Genève depuis 2007. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.