Dans les coulisses d’une création théâtrale 4/4 – Sprint final avant la première… Pour l’équipe de Camille Giacobino, tout a basculé mercredi, à une semaine de la création, à l’annonce de la fermeture prolongée des salles de spectacle. À moins d’un nouveau rebondissement? Katia Berger

Georges Cabrera

«Si les théâtres ne rouvrent pas en décembre, j’irai directement négocier avec la Ville les futures dates de nos représentations», défiait lundi dernier Camille Giacobino, histoire de conjurer le sort. Deux jours plus tard, la metteure en scène en résidence au Théâtre Pitoëff n’en était pas moins atterrée d’apprendre le prolongement des mesures sanitaires touchant le monde de la culture. Des mois de gestation partis en fumée, ça vous esquinte une accouchée. Et ce n’est pas la captation vidéo du spectacle, prévue à l’intention des programmateurs et d’une reprise facilitée du spectacle, qui saurait amortir le choc d’une locomotive des arts vivants lancée contre le mur.