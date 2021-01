Internet – Spotify lance ses propres livres audio sur sa plateforme Le groupe suédois qui a fait des podcasts un vecteur de sa croissance se sert des oeuvres classiques tombées dans le domaine public, narrées par des grands noms du spectacle, pour en faire des ouvrages audio.

Les livres audios sont présents depuis longtemps sur la plateforme, mais c’est la première fois que Spotify y place des exemplaires à ses couleurs et produits par le groupe lui-même. Anadolu Agency via AFP

La plateforme de musique en ligne Spotify a lancé plusieurs livres audio à ses couleurs, des oeuvres classiques tombées dans le domaine public narrées par des grands noms du spectacle, comme l’actrice Hilary Swank ou le comédien Forest Whitaker.

Sollicité par l’AFP, une porte-parole de Spotify a indiqué que ce lancement s’inscrivait dans le cadre de «tests», que le groupe suédois effectue régulièrement «pour améliorer l’écoute de nos utilisateurs».

«Certains de ces tests ouvrent la voie à un déploiement élargi et d’autres servent uniquement à un apprentissage précieux», a ajouté la porte-parole, sans plus de précision.

Les livres audios sont présents depuis longtemps sur la plateforme, mais c’est la première fois que Spotify y place des exemplaires à ses couleurs et produits par le groupe lui-même, après le coup d’essai Harry Potter au printemps dernier.

«Sitting with the Classics»

Les neuf livres audio, en anglais, ont été mis en ligne vendredi, dont «L’Eveil» de l’écrivaine américaine Kate Chopin, lue par la comédienne oscarisée Hilary Swank, et «La vie de Frederick Douglass, esclave américain», autobiographie de l’ancien esclave américain devenu activiste, narrée par Forest Whitaker.

Spotify a aussi fait appel au YouTuber David Dobrik pour lire le «Frankenstein» de la Britannique Mary Shelley, ou à la comédienne britannique Cynthia Erivo pour «Persuasion» de l’écrivaine anglaise Jane Austen.

Les ouvrages, dont la mise en ligne a été d’abord relevée par le site The Hollywood Reporter, sont découpés en courts chapitres écoutables comme un podcast à épisode.

Pour accompagner ces livres audio, Spotify a mis en ligne une série audio intitulée «Sitting with the Classics» (se poser avec les classiques) dans laquelle la professeure de littérature anglaise et américaine de Harvard Glenda Carpio livre une courte analyse de chaque oeuvre.

«Harry Potter à l’école des sorciers»

Début mai 2020, Spotify avait publié, sur sa plateforme, une version audio du premier tome de la série littéraire Harry Potter, «Harry Potter à l’école des sorciers», lue par des célébrités, notamment par l’acteur Daniel Radcliffe, qui a incarné le sorcier à lunettes au cinéma.

En août, le groupe avait affiché une annonce pour recruter un responsable des audiolivres, signe de son ambition nouvelle sur ce marché, aujourd’hui archi-dominé par Audible, filiale d’Amazon.

Connu pour être une plateforme musicale à l’origine, Spotify a fait des podcasts un vecteur de croissance depuis début 2019, et semble s’intéresser désormais de plus près aux livres audio, le seul secteur de l’édition littéraire à afficher des taux de croissance annuelle à deux chiffres.

AFP