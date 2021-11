Technologie – Spotify accélère dans le livre audio en rachetant Findaway L’entreprise suédoise développe son activité dans le livre audio en rachetant un des leaders du secteur.

Le chiffre d’affaires mondial du livre audio devrait atteindre 4,8 milliards de dollars en 2021. AFP

Spotify a franchi une nouvelle étape de sa diversification stratégique, après son accélération dans les podcasts, avec la prise de contrôle, annoncée jeudi, du spécialiste du livre audio Findaway. Lancé en 2005, Findaway affirme posséder aujourd’hui le plus important catalogue de livres audio au monde, et collabore, en tant que grossiste, avec des acteurs majeurs du secteur comme Apple, Google ou Audible (Amazon).

L’entreprise basée à Solon, dans l’Ohio, offre aussi des services de production et d’édition de contenu audio. Selon le cabinet de recherche Omdia, le chiffre d’affaires mondial du livre audio devrait atteindre 4,8 milliards de dollars en 2021 et doubler d’ici 2026 (9,3 milliards). L’acquisition de Findaway, qui devrait être finalisée d’ici à la fin de l’année et dont le montant n’a pas été communiqué, «va accélérer l’entrée de Spotify dans l’industrie des livres audios, en croissance rapide», a indiqué le groupe dans un communiqué.

Des livres audios déjà disponibles sur la plateforme

L’opération va permettre «de proposer des livres audios à des centaines de millions d’utilisateurs de Spotify» et à la plateforme suédoise de «développer rapidement son catalogue» «Cette acquisition met Spotify en position de révolutionner cet espace à l’instar de la musique et du podcast», a avancé le service de streaming audio par abonnement. Spotify avait fait des incursions dans le livre audio et propose déjà, sur sa plateforme, de nombreux titres, qui ne sont pas vendus séparément.

En 2020, il avait mis en ligne gratuitement une version audio du premier tome de la série littéraire Harry Potter, lue par des célébrités, notamment l’acteur Daniel Radcliffe, qui a incarné le sorcier à lunettes au cinéma. Outre la diversification de ses activités, cette acquisition permet à Spotify de se positionner un peu mieux encore face à ses grands concurrents que sont Apple ou Amazon, qui ont eux aussi une offre de livres audio.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.