À deux mètres au-dessus de l’eau avec «Alinghi»

Ernesto Bertarelli est un immense régatier. Il m’a ramené sain et sauf d’une folle chevauchée sur le lac de Garde. Il a ma reconnaissance éternelle. Celle de mon épouse et de mes enfants également. Invité à bord d’«Alinghi» à l’occasion du speed challenge, le «guest» qui écrit ces quelques lignes a vécu un moment privilégié. Inoubliable. Grimper à bord d’une bête de course, c’est déjà plonger dans l’intimité d’une équipe. C’est écouter des gens parler en français sans pourtant comprendre un traître mot de ce qu’ils racontent. C’est entendre Pierre-Yves Jorand, le coach, distiller un précieux message sur un léger changement d’angle du vent. Grimper sur un catamaran volant pour la première fois, c’est entendre crépiter la radio du chef de course des Mondiaux de Riva del Garda. C’est l’entendre énoncer les conditions de vent et lancer la procédure de départ dans un italien chantant.

Posé comme un sac à patates sur l’avant du trampoline, l’invité est prié de se faire tout petit. «Una minuta», annonce la radio. Le temps n’est plus au regret d’avoir accepté de pénétrer dans cet univers instable. Le temps est venu de profiter de ces quelques instants en apesanteur. «Enjoy», lance Ernesto Bertarelli avant de couper la ligne. 5, 4, 3, 2, 1… Accélération fulgurante. Le catamaran se dresse sur ses foils, qui hurlent. Tim Lapaw règle les appendices et surveille du coin de l’œil la moindre oscillation. Derrière moi, la communication est vive, précise. Le barreur et les régleurs travaillent dans une parfaite harmonie pour pousser le bateau au-delà de 30 nœuds. Ça pousse dans les voiles et ça pulse dans la poitrine. À deux mètres au-dessus de l’eau, le temps a suspendu son vol.

Il aura duré 2 minutes et 17 secondes, meilleur temps de la journée s’il vous plaît. «Vous êtes monté jusqu’à 33 nœuds», annonce Pierre-Yves Jorand. À ces vitesses folles (près de 70 km/h), ce n’est plus de la voile, c’est de l’aviation. «Ça t’a plu?» sourit le pilote, qui a damé le pion à tous les cadors. Et comment. Un aller, un retour, et il faut déjà s’en aller. Sans oublier de remercier l’immense régatier qui vous a permis de décoller. Grazie! (TDG)