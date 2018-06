Un très gros week-end pour «Alinghi»

Une seconde. Écart historique, validé après consultation de la photo finish. C’était le scénario aussi fou qu’improbable de l’épilogue de la Genève-Rolle-Genève qui avait mis en scène «Alinghi» et «Swisscom». Avec avantage au second bateau, qui avait lancé son étrave sur la ligne comme le sprinter casse le buste.

Il y a un an, donc, le Team d’Ernesto Bertarelli avait concédé sa seule défaite de la saison lacustre. Pour le reste, le plus célèbre des D35 avait claqué un sept sur huit qui en dit long sur sa maîtrise. Cette saison, la dream team est repartie sur les mêmes bases puisqu’elle a fait main basse sur les deux premières étapes du D35 Trophy. Ce week-end, «Alinghi» aura à cœur de prendre une revanche aussi cinglante que possible.

Ainsi va la vie à bord sur le vaisseau du capitaine Bertarelli. Chaque Grand Prix, chaque régate au long cours, chaque manche, chaque bord, chaque manœuvre est abordée avec ce souci d’efficience et d’efficacité cher au patron-barreur. Cette Genève-Rolle 2018 n’échappe pas à l’ambition de l’ogre du Léman, qui n’envisage rien d’autre qu’un festin royal. Quand on a presque tout gagné, on n’a qu’une seule envie, celle de tout gagner. Entre deux journées du Grand Prix de Versoix II (vendredi et dimanche), les D35 s’alignent sur la GRG, morceau de choix de ce gros week-end de régates. À une semaine du Bol d’Or, tout le monde se donne rendez-vous au large du Yacht Club de Genève pour effectuer les derniers réglages en vue du grand rendez-vous de la saison.

Plus de 250 bateaux sont attendus ce samedi à 13 heures sur la ligne de départ. Un léger renforcement de l’anticyclone sur l’Europe de l’Ouest devrait permettre d’éviter la formation d’orages qui font si souvent le désespoir des navigateurs. Il est même probable qu’un bon séchard vienne gonfler les voiles. De quoi offrir des conditions propices à certains outsiders qui tenteront de faire tomber le grand favori de cette première classique lémanique. On pense notamment au M1 «Safram» de Rodolphe Gautier, lauréat en 2014 et très à l’aise lorsque les conditions sont «lémaniques». À suivre également, les grands débuts en course du «Monofoil Gonet», le monocoque volant qui a fait le buzz depuis sa mise à l’eau. Sur cette Genève-Rolle, chaque seconde vaudra son pesant d’intérêt et d’or. (TDG)