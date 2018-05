Tilt s’est envolé vers les sommets à Riva

Les as du volant sont Suisses. À Riva del Garda (It), «Tilt» s’est envolé vers les sommets, décrochant le premier titre de champion du monde de GC32 estampillé World Sailing. «C’est une performance majeure pour la voile suisse, témoigne Ernesto Bertarelli, qui s’est posé au pied du podium avec «Alinghi». Cette compétition a été d’un niveau incroyable. Le pays peut être fier de ces jeunes.»

Une immense fierté

Pendant quatre jours, l’équipe genevoise n’a rien lâché. Elle s’est parfaitement relancée après une première journée difficile. Depuis, Sébastien Schneiter, 22 ans et plus jeune barreur de la flotte, a réalisé un sans-faute. «C’est un sentiment génial de pouvoir partager ce titre avec mes coéquipiers qui sont tous des potes avec lesquels je navigue depuis des années. On s’est tous connu sur le lac et nous voilà champions du monde. C’est une immense fierté.»

La réussite de «Tilt» lors de ce championnat du monde, c’est aussi celle d’un management intelligent mis en place par le patron de l’équipe, Alex Schneiter, et d’une direction technique efficace coordonnée par Tanguy Cariou. Ce sont eux qui ont placé un homme au centre du jeu pour y jouer un rôle clé. Son nom? Glenn Ashby. L’Australien est un marin hors pair. En Italie, sur les bords du lac de Garde, on dit des sportifs de cette trempe qu’ils sont «fuoriclasse». Ashby, c’est une Coupe de l’America remportée aux Bermudes avec Team New Zealand. L’homme qui jouait du joystick pour régler les foils juste derrière les cyclistes kiwis, c’était lui. Le régatier qui a gagné une dizaine de titres de champion du monde de Class A, un petit catamaran ultraléger et ultrapuissant qui se mène en solo, c’est encore lui.

Tilt avait eu fin nez en 2016 lorsqu’il avait – déjà – fait venir l’Australien pour la mise au point du GC32. Il était revenu en 2017 pour une série de régates et d’entraînements à bord du catamaran volant. Son expérience, sa science de la course et son calme avaient déjà placé sur orbite le jeune équipage lémanique qui préparait alors la Youth America’s Cup. Troisième aux Bermudes, «Tilt» avait déjà porté haut les couleurs de la Suisse sur le plan international. Il en a été de même à Riva, théâtre somptueux de ces Mondiaux. Pour aborder cette échéance qui a réuni tous les meilleurs spécialistes de ces catamarans volants (Franck Cammas, Adam Minoprio, Kris Draper, Phil Robertson, Ernesto Bertarelli, Leigh McMillan), Tilt a donc appliqué la même méthode et convoqué Glenn Ashby. Pour un résultat final épatant.

L’apport de Glenn Ashby

Avec ce titre mondial, «Tilt» se positionne au sommet de l’échiquier. Superbement barré par Sébastien Schneiter, le GC 32 rouge et blanc a raflé l’or avec une belle autorité (60 points). Seuls les Danois de «SAP», deuxième à huit longueurs, auront fait durer le suspense jusqu’à la 16e et dernière manche. Mis sous pression, les Suisses n’ont jamais baissé la garde.

«Franchement, en arrivant ici, nous avions pour seul objectif de performer. Nous sommes donc bien au-delà de ce que l’on pouvait attendre. Il faut reconnaître que nous avons été mis dans les meilleures conditions pour pouvoir réussir quelque chose de grand», souffle Sébastien Schneiter. La réussite de cette équipe, c’est aussi une question d’équilibre. À la fougue de la jeunesse de Sébastien Schneiter, Lucien Cujean, Nils Theuninck et Bryan Mettraux s’oppose la sagesse et la tranquillité de Glenn Ashby. «Lors de la première journée d’entraînement, il a tout de suite compris le problème, sourit Sébastien Schneiter. Il nous a dit qu’on parlait beaucoup trop. Depuis, nous avons donc moins communiqué mais surtout de façon plus efficace.»

Avec son vécu, l’Australien amène une vraie sérénité. Dans les mauvais moments, comme lors de la première journée à l’issue de laquelle «Tilt» pointait à la 11e place, il a positivé. Et dans les bons moments, comme lors de ces journées 2 et 3 où l’équipe a enchaîné les victoires et les podiums, il a éteint tout départ d’euphorie. «C’est ça que j’aime le plus chez lui, glisse le placide Bryan Mettraux, l’un des cinq hommes du bord. Il ne fait pas la révolution sur le bateau mais il agit par petites touches.» À la façon des as du volant.

(TDG)