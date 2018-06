Ladycat file en tête du Bol d'Or mais rien n'est encore fait

Un coup de canon qui résonne pour la 80e fois. Et toujours le même spectacle dans la rade de Genève. La magie du Bol d’Or Mirabaud opère. Encore et toujours. Année, après année. Bourrasque après bourrasque. Comme c’est souvent le cas, le départ matinal (10h) se fait dans des brises très légères. Le temps que soleil réchauffe l’atmosphère et réveille Eole, l’envol des 543 concurrents se fait tout en douceur. Dans un tout petit séchard, les puissants multicoques se font griller la politesse par les monocoques situés près de la rive droite.

Une péripétie qui a au moins le mérite de rendre hommage au gros de la flotte, à tous ces concurrents qui font aussi la beauté et la force du Bol d’Or Mirabaud. Car comme de bien entendu, les Formule 1 du lac ont rapidement remis les choses en place. Un retour à l'ordre logique opéré à partir de Versoix. Le premier de la classe est "Ladycat Powered by Spindrift racing" qui a même rapidement creusé un solide écart. Au large de Nyon, le M1 de Dona Bertarelli et Yann Guichard avait même un lac d’avance sur "Safram" de Rodolphe Gautier, superbement parti. Les regards se sont alors forcément tournés sur "Alinghi". Predsque en vain. Vain. Mais où était donc passé le D35 le plus prolifique du lac? Après un départ cafouillé, Ernesto Bertarelli et ses cinq coéquipiers se sont retrouvés en position délicate. C’est dans ces moments délicats que l’expérience doit parler. Sans paniquer, "Alinghi" a recollé à la tête de la course.

A 14h30, le duel annoncé entre Ladycat et Alinghi était toujours d’actualité alors que la flotte évolue dans le grand-lac au Saint-Prex. Mais pour l’heure, un groupe de huit bateaux se détache, avec toujours "Ladycat powered by Spindrift racing" en tête. Suit dans un mouchoir Ylliam.Comptoir Immobilier, Zen Too, Swisscom, Safram, Okalys, Alinghi et Phaedo.

Difficile donc, de faire encore le moindre pronostic. La haut-lac devrait être fidèle à sa réputation et proposer un terrain de jeu aussi lisse qu’un miroir. Le passage au Bouveret n’est encore qu’un lointain objectif. Quant à l’arrivée, les spécialistes de Radio Ponton l’estiment possible aux environs de 21h au plus tôt. A suivre. (TDG)