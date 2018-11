Jacques Valente, n’est pas vraiment seul en mer

C’est la magie de la Route du Rhum. Qui place sur la même ligne de départ des hommes et des femmes aux profils aussi variés que les couleurs de l’océan. Des grands, des petits. Des gros, des maigres. Des jeunes, des vieux. Des cadors, des amateurs. Chacun trace sa route. Chacun a son histoire à raconter. Celle de Francis Joyon, 62 ans, qui bat François Gabart, le Mozart de la voile, dans un final d’anthologie, est exemplaire. Celle d’Alex Thomson qui s’endort au volant et se réveille encastré sur une falaise de la Guadeloupe alors qu’il voguait en tête, est cruelle. Celle de Jacque Valente, greffé d’un rein il y a dix ans, est unique.

Le marin Genevois tient parole. Il s’était promis de traverser la grande gouille. Pour célébrer la vie. Pour dire merci à Laurence, sa donneuse. Pour dire à tous ceux qui attendent l’inestimable cadeau que le jeu en vaut la chandelle. Pour dire, enfin, à tous ceux qui se posent la question du don d’organe: «Décidez avant. Après c’est trop tard. Dans la douleur du deuil, il est souvent trop difficile de réfléchir à cela.» Tel est donc le message embarqué sur Destination Évian par Jacques Valente, le 4 novembre dernier.

Un rognon de 300 grammes

Depuis, il ne navigue pas vraiment seul. «J’ai toujours l’impression que Laurence est avec moi. Ce petit rognon de 300 grammes m’a sauvé la vie. C’est beau. C’est même plus que ça.» Quand il doit faire le gros dos dans la tourmente d’un golfe de Gascogne démonté, il le fait en bon marin. Il le fait aussi un peu pour sa Lolo qui était venue lui dire au revoir sur les pontons de Saint-Malo. Pour une séquence émotion qui avait parcouru les bassins de la cité corsaire. De l’eau salée a coulé sur les joues de ce grand gaillard qui «a toujours réponse à tout. Sauf le jour où je lui ai proposé de lui donner un rein. Là, il n’avait pas su quoi dire.»

Dix ans ont passé. Et les amis d’enfance se regardent avec des yeux d’enfants. «Le don, c’est quelque chose qui va au-delà de l’amitié. Qui va au-delà de l’amour. Je n’ai jamais regretté mon choix. En tant que mère, il y a eu des questionnements. Je savais qu’en donnant un rein à Jacques, je me privais de la possibilité de le faire avec l’un de mes enfants. Si c’était à refaire, je le referai. C’est tellement extraordinaire de voir ce grand bonhomme partir avec le rein d’une femme.»

Une séquence émotion

Jacque Valente est aussi parti avec la ferme attention de vivre une autre séquence émotion en Guadeloupe, où Laurence a promis de venir l’accueillir. Elle sera là avec tout le personnel du CHU de la capitale qui s’est fait un point d’honneur à accueillir ce marin pas comme les autres. Sur son classe 40, il dessine une jolie et longue route. Après une escale d’une petite semaine à la pointe nord-ouest de l’Espagne, pour laisser passer deux énormes dépressions, le Genevois a remis la grand-voile. Le voilà remarquable 32e (sur 53 partants) de sa catégorie. Il rêve d’alizé. De ce toboggan qui vous pousse dans le dos vers le bar le plus proche de Pointe-à-Pitre où l’attend un ti-punch. Avant la délivrance, il a encore bien des jours et des nuits (une grosse dizaine) à passer en mer. «C’est difficile de bien se reposer, mais j’essaye de faire des quarts de veille les plus confortables possible, dit-il. Je m’efforce aussi de bien me nourrir, et de bien boire; je dois être très rigoureux au niveau de ma santé, et de ma prise de médicaments, mais tout va bien.»

«Jacques est exemplaire dans le soin qu’il apporte à sa santé. Dix ans pour un rein, c’est une longévité exceptionnelle, remarquait Laurence avant le départ. Et je suis sûre que ce n’est pas fini et que nous aurons encore de belles histoires à vivre ensemble.»

Des histoires qui font la magie de la Route du Rhum.

