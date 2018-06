«Alinghi» s’envole à huit jours du Bol

À voir les sourires des régatiers à moins d’une demi-heure du départ, il paraissait évident que cette Genève-Rolle 2018 allait réserver des conditions de rêve. Un ciel bleu, un séchard de 8-10 nœuds, une température clémente sans être assommante. Pas de doute, pas mal de monde serait de retour pour le souper. Mais ça, c’était avant. Avant que le Léman n’écrive une page de plus à sa légende et n’en fasse qu’à sa tête. Après trois belles premières heures de course, le séchard s’est asséché. Le terrain de jeu est alors devenu miné pour les plus rapides et minant pour la majorité des engagés. Pour eux, le souper est devenu petit déjeuner! Avec lever de soleil magique sur la rade pour estomper la fatigue d’une longue nuit sans vent.

La magie du décor opère

Que l’on soit tout devant ou tout derrière, le lac réserve à chacun son lot d’émotions. «Les années passent et pour moi la magie opère encore à chaque fois que je reviens dans ce décor magique avec le Jet d’eau au fond, témoigne Ernesto Bertarelli. Et je dois bien admettre que c’est encore plus beau lorsque l’on est en tête avec une belle avance sur nos concurrents les plus proches.» Dans ces conditions typiquement lémaniques, c’est sans doute tout sauf un hasard si c’est Alinghi qui s’est imposé après avoir longtemps bataillé. Son festival final ne dit pas toute la difficulté qu’il a eue pour se défaire de ses adversaires. Il y a un an l’ogre du lac avait dû s’avouer vaincu pour une seconde après un final d’anthologie avec Swisscom. La revanche, douze mois plus tard, est forcément belle.

«La différence s’est faite à l’entrée dans le Petit-Lac, raconte-t-il. Il y a eu ce que l’on appelle un passage à niveau que nous avons pu franchir sans vraiment l’avoir prémédité et qui s’est refermé immédiatement derrière nous.» Effet spectaculaire garanti. Avec un bateau qui s’échappe, filant à 6-8 nœuds le long de la côte française, tandis que les autres D35 et Safram restent englués dans une bulle sans vent. Au final, l’addition est corsée avec une demi-heure de retard pour Zen Too, revenu de nulle part après une première moitié de course cafouillée (11e à la bouée de Rolle), et heureux dauphin d’Alinghi. Juste derrière, Realteam a lui aussi profité de ces rebondissements à l’entrée du Petit-Lac pour compléter le podium.

On dit volontiers que la Genève-Rolle sert de répétition générale au Bol d’or. Les équipes avancent leurs pions à une semaine du grand rendez-vous de la saison. Elle est au moins là pour rappeler que rien ou presque n’est jamais acquis. Au passage de la bouée de Rolle, c’est Swisscom, le vainqueur sortant, qui est passé en tête. Juste devant Alinghi et Ladycat, de retour sur le lac par l’odeur du Bol alléché. On était en réalité bien loin du podium final puisque Swisscom termine 12e, deux rangs derrière Ladycat.

«Safram» dans le coup

La réalité lémanique est telle que quand les cumulus jaillissent sur les crêtes du Jura, le vent thermique s’éteint. Pour les régatiers, le jeu s’ouvre soudain. Une règle d’or doit être alors appliquée. «Il faut rester calme», souligne Ernesto Bertarelli. Tacticien à bord d’Alinghi, Nicolas Charbonnier donne sa recette. «Ne jamais être trop pessimiste sur les conditions, car au final nous avons eu pas mal de chance avec le vent.»

À une semaine du Bol, les jalons sont posés dans la classe reine des M1. On a même vu Safram, le principal concurrent des D35, s’immiscer à une belle 7e place. «C’était une bonne répétition générale avant le Bol d’or Mirabaud, lâche le skipper, Rodolphe Gautier. C’est la première fois que nous nous sommes autant battus avec les D35. L’équipage est rodé, on a bien progressé aujourd’hui.» De quoi lui faire retrouver le même sourire qu’avant le départ. (TDG)