Alan Roura s’installe parmi les meilleurs marins du globe

Ce gamin a tout d’un grand. Débarqué sur les pontons de la Mini Transat en 2013, Alan Roura n’en finit pas d’étonner. Lui qui a grandi sur l’eau confirme course après course qu’il est taillé pour les raids en solitaire. «J’ai besoin de ces moments d’évasion où je me retrouve face à moi-même, souligne-t-il. Ce n’est pas que je ne suis pas bien à terre, non. C’est surtout que je suis tellement bien en mer.» Et celle-ci le lui rend bien. Quand bien même sur ce Rhum, l’océan a fait sien l’adage «qui aime bien châtie bien».

Sauter dans la brèche

Après quinze jours en clair-obscur, entre dépressions et grains de folie, la lumière a jailli dans le petit matin guadeloupéen. Alan Roura a arraché la 7e place dans un duel fantastique avec le Français Stéphane Le Diraison. Dans ce tour des îles qui a tout d’un guet-apens, le mano a mano n’a pas été sans rappeler celui qui avait opposé Francis Joyon et François Gabart dans la catégorie des Ultimes. On ne sait pas si ce sont les bords tirés sur le Léman dans sa prime enfance, ou ceux qui ont jalonné sa vie au fil de l’eau, qui ont joué un rôle. Mais dans cette ultime ligne droite, le Genevois a fait étalage de son sens tactique. Un égarement de son adversaire – il est parti chercher du vent un peu plus à l’est – a suffi pour que La Fabrique s’engouffre dans la brèche et fonce vers la ligne à plus de 16 nœuds. Au final, 4 minutes et 44’’ séparent les deux hommes.

Mais ce qui aura surtout marqué les observateurs, c’est une nouvelle fois le sens marin d’Alan Roura. À 25 ans, il a déjà des dizaines de milliers de milles dans les bras, les jambes et la tête. Pendant dix ans, il a vogué avec père et mère au gré des envies et des petits boulots de son papa. Ce bagage unique en fait un marin pas tout à fait comme les autres. À la folie de sa jeunesse, il associe une roublardise qui ne vient d’ordinaire que bien plus tard. Ce cocktail détonne dans le milieu de la voile. Et les sceptiques du début, ceux qui souriaient en coin en regardant le jeune loup faire avec les moyens du bord, doivent bien reconnaître qu’ils se sont trompés.

Après une Mini Transat (10e) réussie, une Transat Jacques Vabre aussi longue que pénible (bouclée en 11e et avant-dernière position sur un Class40), après un Vendée Globe initiatique réalisé avec des bouts de ficelles sur le vieux Superbigou de Bernard Stamm, Alan Roura a une nouvelle fois confirmé qu’il avait une qualité essentielle: il est ce que les «voileux» appellent un finisher. Une qualité assez essentielle lorsqu’il s’agit de convaincre un sponsor de s’engager. «J’ai un compte à régler avec cette course, rappelait le skippeur juste avant de larguer les amarres à Saint-Malo. Il y a quatre ans, le Rhum avait été un vrai cauchemar.» Un bateau pas adapté et pas assez fiabilisé. Deux faux départs avant d’abandonner alors que les côtes bretonnes étaient encore à vue. «Cette fois, je le voulais ce ti-punch.»

Il ne changera pas

Désormais à la tête d’une petite entreprise, avec un bateau remis au goût du jour – La Fabrique est un Imoca (monocoque de 16 mètres) de la génération du Vendée 2008 qui a subi un sérieux lifting cet hiver –, avec un budget annuel de 2 millions de francs, Alan Roura a parfaitement géré son nouveau statut. Mieux, il n’a pas changé d’un pouce. Il est toujours aussi franc du collier, les émotions à fleur de peau. Un «chialeur», comme il le reconnaît lui-même, qui donne du bonheur aux gens. «Si on ne fait pas ce métier pour le partager ensuite avec le public, je ne vois pas l’intérêt.»

