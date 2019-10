Un nouveau centre de colis voit le jour au Tessin

La Poste a ouvert vendredi son premier centre régional de colis à Cadenazzo (TI). Quatre infrastructures de ce type sont prévues, pour un investissement total de près de 200 millions de francs.

Le centre tessinois va trier 8000 colis par heure. Cette cadence doit permettre à La Poste d'augmenter ses capacités de triage, écrit-elle dans un communiqué.

Les colis triés au Tessin l'étaient auparavant à Härkingen (SO). Les temps de transports sont donc raccourcis. La Poste a investi 60 millions de francs environ à Cadenazzo. A ses yeux, l'ancrage régional demeure «toujours important».

L'ouverture du centre à Cadenazzo marque une étape importante vers le traitement des colis du futur, ajoute La Poste Suisse. D'autres centres sont prévus à Ostermundigen (BE), Untervaz (GR) et Vétroz (VS). Après que les quatre auront ouvert, La Poste devra pouvoir répondre à une forte croissance des volumes de colis. (ats/nxp)