Un long voyage pour jauger les jeunes Grenat

Avant la grande fête de la promotion, qui se tiendra ce dimanche au Stade de Genève, Servette a un dernier et long voyage à honorer.

Au Rheinpark de Vaduz, le champion de Challenge League aura d’abord l’occasion d’ajouter une 23e victoire à son impressionnant tableau de chasse. Trois nouveaux points qui le rapprocheraient un peu plus encore de ce total de 79 points qui ferait tout simplement de ce Servette FC version Alain Geiger le troisième meilleur promu de l’histoire récente de cette Challenge League à dix équipes et 36 matches. À six longueurs seulement des intouchables que sont le FC Zurich d’Ueli Forte (2017) et le Neuchâtel Xamax de Michel Decastel (2018).

Pour rester pragmatique, ce dernier déplacement de la saison permettra également à Alain Geiger d’offrir une nouvelle opportunité à ceux qui ont eu moins de temps de jeu de montrer qu’ils méritent eux aussi de figurer dans le groupe la saison prochaine. Comme face à Rapperswil la semaine dernière, le coach servettien laissera donc plusieurs titulaires au repos.

La fête dimanche à Genève

Des absents qui voudront toutefois certainement être de la partie, ce dimanche, à l’occasion de la venue de Kriens à la Praille. Où, après la traditionnelle remise de la Coupe au capitaine, Anthony Sauthier, l’équipe retournera d’abord sur la pelouse pour satisfaire aux besoins des photographes.

Sur le coup de 18 h 30 environ – la rencontre face à Kriens commencera à 16 h – les joueurs et le staff technique rejoindront leurs supporters sur l’esplanade, devant le centre commercial de la Praille. Une grande scène y sera dressée, sur laquelle un groupe chantera en live après que les joueurs y auront défilé avec leur trophée de champion.

Des food-trucks et divers stands de nourriture et de boissons seront à disposition des supporters. Et cela jusqu’à 21 heures.

