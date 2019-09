Adnan Chuk: «Jouer, c’est bien plus facile»

Il suffit parfois d’une anecdote pour dresser le portrait psychologique d’une personnalité. Ou même un seul mot. Qui est donc Adnan Chuk, le nouveau coach des Lions de Genève? C’est Jonathan Dubas qui raconte: «À Yverdon, il a fêté notre succès en SuperCup tout en passant un savon à l’un des joueurs de l’équipe. Et il nous a dit que jouer bien durant vingt minutes, cela ne suffisait pas.» On croirait entendre Vedran Bosnic, son prédécesseur au Pommier, perfectionniste comme lui jusqu’au bout de l’invective. Tapez son nom sur internet, c’est presque un nobody. «Pourvu que cela dure, commente le Suédois. En fait, je suis juste un fou de basket. Un gars qui, dans la vie, fait toujours tout à 100%.»

Il y a trente ans, le gamin de Jajce, en Bosnie-Herzégovine, préférait shooter dans un ballon de foot ou gifler une balle de ping-pong. L’insouciance de sa jeunesse éclipsait le spectre de la guerre imminente. Pour ses parents – une mère pédiatre et un père ingénieur électricien – son fracas allait les pousser à l’exil. En 1992, la petite famille débarque à Norrköping. Un choc? «Oui, quand on a tout laissé derrière soi, c’est dur de se construire une nouvelle vie. Mais pour un enfant de 11 ans, c’est comme une aventure qui commence.»

Les ressorts des basketteurs

En Suède, tandis que ses parents se battent pour valider leurs diplômes et trouver du travail, Adnan Chuk continue de jouer. Il a grandi, il a découvert le basket. «Pourtant, je pense que j’étais meilleur au foot», confie ce fan de Zlatan Ibrahimovic. «J’ai le même âge et la même taille que lui, mais pas le même caractère. J’ai surtout un profond respect pour lui et sa carrière. Là-bas, on l’adore ou on le déteste, il n’y a pas de milieu», dit-il. Finalement, il choisira le basket. Un premier contrat pro à 17 ans – «c’est mon père qui a dû le signer» – et voilà le plus jeune joueur de la ligue lancé dans le bain, parmi les Dolphins de Norrköping, son club de cœur. On comprend mieux pourquoi il est à l’aise dans l’éducation et le développement des talents.

Meneur de jeu, Adnan Chuk a foulé les parquets durant quinze ans en laissant de côté ses études en économie. Sa carrière a été sans histoire, sans blessure grave, sans grand succès. La passion du jeu ne se cultive pas seulement dans le clinquant et le trébuchant.

«Presque naturellement, je suis devenu coach. Parce que j’aime transmettre et rassembler», dit-il. Pour cela, il a bûché durant plus de trois ans pour gagner ses diplômes d’entraîneur. «Franchement, jouer, c’est bien plus facile qu’entraîner», glisse-t-il. La psychologie n’a plus de secret pour lui. Il connaît les ressorts qui animent les basketteurs, ceux qui les survoltent ou ceux qui les minent. «Lors de ma première saison de fonction, j’avais sous mes ordres trois joueurs plus vieux que moi et quatre anciens coéquipiers! Ça a été une bonne école. Tout est question de respect et de confiance mutuelle.»

Bâtir une cohésion d’équipe

Champion avec les Dolphins en 2018, pourquoi Adnan Chuk a-t-il décidé de s’aventurer en Suisse, là où le basket n’est pas plus relevé qu’en Suède? A-t-il écouté la voix de son ami Vedran, pour lequel il a joué trois saisons et avec lequel il a coentraîné l’équipe nationale durant deux ans? «À Norrköping, abandonné par plusieurs sponsors, le club était en pleine mutation. C’était le bon moment pour tenter une autre expérience. J’ai eu des offres de Pologne et d’Autriche. Mais les explications de Vedran m’ont convaincu. Aujourd’hui, je ne regrette pas mon choix. Au Pommier, la salle n’appartient pas au club mais elle dégage une fantastique énergie. Une telle atmosphère, je ne l’avais encore jamais ressentie ailleurs.» Samedi, avec la venue de Massagno et des frères Mladjan, le ballon sera aussi dans le camp du public!

En attendant, les Lions ont continué de bosser dur. «Je leur demande beaucoup», confesse leur nouveau coach. À défaut d’être son jumeau, serait-il un clone de Vedran Bosnic? «On a beaucoup de similitudes, c’est vrai, mais pas dans tous les domaines, répond-il. Tactiquement, on fonctionne chacun à sa manière. Ces dernières semaines, ma priorité a été de bâtir une cohésion d’équipe, d’unir et de réunir des gars venus d’horizons différents. Mais comme Vedran, je veux surtout insuffler mon énergie, pousser mes joueurs à sortir de leur zone de confort. Même s’il faudra encore du temps, je suis plus que jamais convaincu d’être sur la bonne voie.»

«Avec lui, l’équipe est au-dessus de tout»

Durant deux saisons aux Norrköping Dolphins, Jonathan Dubas a appris à cerner le personnage. À l’apprécier comme à le respecter. Pour le Veveysan, Adnan Chuk est un entraîneur à poigne, mais d’une profonde humanité. Un être à deux facettes. «Avec lui, le courant passe tout de suite. L’homme est autant sympathique que le coach est exigeant», confie-t-il. En préparation estivale, les Lions en ont bavé et le centre, enrôlé sous le maillot national, est presque soulagé d’avoir échappé à deux semaines de bagne! «On bosse dur avec lui, mais on sait pourquoi. Chez Chuk, tout est calculé, expliqué, argumenté. Sa méthodologie de travail comme ses plans tactiques. Oui, son approche est scientifique. Il pousse ses troupes, les ménage parfois. Son but n’est pas de les griller. C’est comme ça qu’il entretient l’énergie de l’équipe, qu’il la fait progresser.»

Au Pommier, Jonathan Dubas a retrouvé un coach fidèle à lui-même, qu’il définit comme «un maniaque du contrôle, soucieux de défendre son autorité.» Ce n’est pas ça qui l’a dissuadé de le rejoindre à Genève. «Pour lui, l’équipe est au-dessus de tout, ajoute-t-il. Avec lui, les ego rentrent vite dans le rang, les jeunes ont leurs chances et les privilèges n’ont pas cours.»

P.B.