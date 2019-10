Un YB miraculé lance sa campagne

Si Young Boys voit le printemps européen, il faudra se souvenir de cette soirée étrange qui a vu le champion de Suisse dominer, s’enliser, être sauvé du camouflet par un réflexe superbe de David von Ballmoos (90e) puis surtout rafler la mise au bout du temps additionnel grâce à une volée rageuse de Fassnacht (93e). Le Stade de Suisse pouvait exploser de joie et de soulagement.

Il venait en effet d’assister à un petit miracle. Plombés offensivement par trop d’imprécisions techniques, les Young Boys s’étaient en effet compliqués la soirée aux confins de la première mi-temps. Le coupable? Cédric Zesiger. Pourquoi donc l’ancien Xamaxien avait-il décidé au dernier moment d’intercepter l’ouverture inoffensive de Barisic vers Alfredo Morelos au lieu de s’opposer à la course de l’attaquant colombien? Lui seul le sait. Morelos, qui n’en demandait pas tant, plaçait son corps en opposition et s’en allait battre von Ballmoos au premier poteau (44e). Un cadeau.

Fin de match crispante

Les Bernois pouvaient alors se consoler avec le souvenir des 44 premières minutes insipides de leur adversaire. Les Rangers de Steven Gerrard étaient-ils venus à Berne pour arracher le point de la combativité? Peut-être. Reste qu’au-delà des intentions, la pauvreté technique des Écossais appelle surtout ce constat: le seul grand joueur de cette équipe porte des mocassins.

Même mené, même imprécis, le champion de Suisse gardait donc le destin de ce match entre ses mains. Il l’empoignait avec plus de conviction dès la reprise. Et lorsque Nsamé et Garcia arrachaient le ballon à Tavernier, le Genevois pouvait centrer vers un Roger Assalé décisif dans les cinq mètres (1-1 50e). La suite? Une fin de match crispante et des penalties réclamés de part et d’autre.

Jusqu’à cet enchaînement incroyable: les deux gestes parfaits de von Ballmoos et de Fassnacht aux deux bouts du terrain. Un double miracle qui lance la campagne européenne des Bernois.

BSC Young Boys – Rangers FC 2-1 (0-1)

Stade de Suisse, 26’348 spectateurs

Arbitre, M. Schuettengruber.

Buts: 44e Morelos 0-1. 50e Assalé 1-1. 93e Fassnacht 2-1.

Young Boys: Von Ballmoos, Janko, Sorensen, Garcia; Fassnacht, Aebischer, Lustenberger, Gaudino (73e Ngamaleu); Assalé (67e Lotomba), Nsamé. Entraîneur: Gerardo Seoane

Rangers: McGregor; Tavernier, Helander, Goldson, Bansic; Kamara; Arfield, Jack (65e Stewart), Davis, Ojo; Morelos. Entraîneur: Steven Gerrard.

Notes: Young Boys sans Martins, Camara, Sierro, Lauper ni Sulejmani.

Avertissements: 52e Sörensen (faute sur Ojo), 89e Morelos (faute sur Lustenberger), 91e Tavernier (faute sur Ngamaleu).

Coups de coin: 4-3 (2-1).