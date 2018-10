Zurich s’offre le Bayer Leverkusen

Le FC Zurich a fait une nouvelle fois honneur au football suisse. Devant 12'427 spectateurs au Letzigrund, les hommes de Ludovic Magnin ont tenu tête au Bayer Leverkusen, s’imposant 3-2 au terme d’un match spectaculaire et enthousiasmant. Même si Leverkusen n’est que 13e de Bundesliga, la performance du FCZ mérite d’être relevée. Jamais dans toute son histoire, le FCZ n’avait battu un club allemand!

Cette victoire, couplée au match nul entre l’AEK Larnaca et Ludogorets Razgrad dans l’autre match du groupe, offre quasiment son ticket pour les seizièmes de finale au seul club suisse engagé dans cette édition 2018-19 de l’Europa League. Benjamin Kololli et ses coéquipiers ont remporté leur trois matches jusqu’ici et comptent huit points d’avance sur le troisième, avec trois rencontres à jouer. Ils peuvent déjà réserver leurs soirées du printemps: ils auront encore de très beaux matches à disputer sur la scène européenne.

Les Zurichois ont réussi un match de grande qualité, tant dans la possession du ballon que sur le plan de l’efficacité. Leur ouverture du score à la 44e était ainsi parfaitement méritée. Kevin Rüegg, peut-être le meilleur homme sur le terrain ce jeudi soir, a débordé côté droit et pu magnifiquement centrer pour Antonio Marchesano, buteur dans la cage vide. 1-0 à la pause pour le FCZ, dominateur.

Zurich a du caractère

Les Allemands ont réagi dès le début de la deuxième période. Heiko Herrlich, l’ancien buteur du Borussia Dortmund, a procédé à un double changement et Zurich a peiné à bien défendre, concédant deux buts quasiment identiques coup sur coup. Les deux fois, l’international allemand Karim Bellarabi a pu frapper et tromper Yannick Brecher (53e et 55e). Leverkusen a ainsi pris l’avantage, mais Zurich a montré énormément de caractère, égalisant à la 58e grâce à une frappe déviée de Toni Domgjoni.

Loin de se contenter de ce match nul, qui représentait pourtant une belle opération comptable, le FCZ a poussé pour aller chercher la victoire et a été récompensé de son attitude par une déviation subtile de Stephen Odey sur un centre de Pa Modou (79e, 3-2). La fin de match, y compris les cinq minutes de temps additionnel, n’ont donné lieu à aucune alerte sur le but de Yannick Brecher, mis à part un but allemand annulé pour une faute indiscutable, sur corner.

Le FCZ tenait son exploit, qui fait du bien à tout le football suisse deux jours après la belle performance de Young Boys face à Valence. Quelle belle semaine européenne!

Zurich – Bayer Leverkusen 3-2 (1-0)

Letzigrund, 12’427 spectateurs. Arbitre M. Aghayev (Azerbaïdjan).

Buts: 44e Marchesano 1-0, 50e Bellarabi 1-1, 53e Bellarabi 1-2, 58e Domgjoni 2-2, 78e Odey 3-2.

Zurich: Brecher; Rüegg, Bangura, Maxsö, Pa Modou; Domgjoni, Kryeziu; Winter (57e Khelifi), Marchesano (89e Nef), Kololli (79e Rodriguez); Odey Entraîneur: Ludovic Magnin

Bayer Leverkusen: Hradecky; L. Bender, Jevdaj, S. Bender, Wendell; Dragovic (46e Weiser); Bellarabi, Havertz, Kohr, Bailey (79e Brandt); Kiese Thelin (46e Volland). Entraîneur: Heiko Herrlich.

Avertissements: 20e Pa Modou (antijeu), 42e Bailey (jeu dur), 90e S. Bender (contestation).

Notes: Zurich sans Palsson (blessé). Leverkusen sans Tah et Aranguiz (blessés). 36e, reprise de Maxsö sur le poteau. (nxp)