Naples fait encore tomber Liverpool

Auteur d'un début de saison parfait en championnat d'Angleterre, Liverpool a en revanche mal débuté la défense de son titre en Ligue des champions en s'inclinant 2-0 mardi à Naples, ce qui avait déjà été le cas la saison dernière.

Parfaits sur leur île avec cinq victoires en cinq matches, les hommes de Jürgen Klopp ont donc connu leur premier accroc et leur première défaite de la saison au pied du Vésuve.

Les deux équipes sont les grandes favorites du groupe E et ce revers ne met pas Liverpool en péril, même si Salzbourg, qui a balayé Genk 6-2, s'est installé en tête. Les Reds trouveront d'autant moins de raisons de s'inquiéter qu'ils sont déjà passés par là la saison dernière, dans une poule plus relevée qui accueillait aussi le Paris SG. Et ça ne les a pas empêchés de triompher ensuite au mois de mai à Kiev.

L'année dernière, Naples s'était imposé 1-0 seulement, sur un but d'Insigne à la dernière minute, un soir où Liverpool était très loin de ressembler à un champion d'Europe.

Les Anglais ont été bien meilleurs mardi et quand le match a basculé dans les 10 dernières minutes, ils semblaient plus frais et plus dangereux et le San Paolo poussait plus pour donner aux siens le courage de tenir que celui d'aller chercher la victoire. Mais Callejon a tenu le temps d'un dernier sprint, a crocheté dans la surface et a buté sur Robertson, sanctionné d'un penalty. Mertens, qui n'est plus qu'à deux buts du total napolitain de Maradona, l'a transformé et Naples tenait son succès (1-0, 82e).

Il a ensuite été confirmé par le but de Llorente, sur une mésentente entre Van Dijk, Robertson et le gardien Adrian, le remplaçant d'Alisson, pourtant remarquable jusque-là.

Impressionnant Koulibaly

Lundi en conférence de presse, Llorente, battu en finale l'an dernier avec Tottenham, avait parlé de désir de revanche mais surtout, de la volonté des Napolitains de montrer qu'ils étaient au niveau.

Il a eu les deux et ce succès convaincant contre le champion d'Europe en est un aussi pour Carlo Ancelotti, grand maestro de la Ligue des Champions, qui avait bien préparé son affaire.

Après avoir cherché l'équilibre en début de saison (une victoire 4-3 et une défaite sur le même score), le technicien italien l'a trouvé depuis deux matches et son équipe ne prend plus de buts.

Elle le doit en partie à Kalidou Koulibaly, encore étourdissant mardi et plus impressionnant encore que Virgil Van Dijk, ce qui est une belle carte de visite. Mais cette solidité retrouvée ne l'a pas été aux dépens du jeu offensif et avant même de marquer, Naples avait globalement eu les meilleures occasions dans un match longtemps équilibré et souvent intense.

Fabian Ruiz a ainsi doublement buté sur Adrian, auteur surtout d'un arrêt de classe à la 49e minute sur une reprise de Mertens.

En face, Salah, en début de partie surtout, et Mané ont allumé quelques mèches. Firmino s'est lui signalé par une tête dangereuse (44e).

«Je ne sais pas si les équipes joueront de façon différente contre nous, je n'avais jamais gagné la C1 avant», a raconté Klopp lundi. Désormais il le sait. Liverpool est une cible et Naples a visé dans le mille. (AFP/nxp)