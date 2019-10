Liverpool déroule, l'Inter lance sa campagne

Liverpool n'a pas tremblé en Belgique. Les hommes de Jürgen Klopp ont croqué Genk. Oxlade-Chamberlain a annoncé la couleur d'entrée de jeu en ouvrant la marque après moins de deux minutes. C'est lui, aussi, qui a inscrit le but de la sécurité (57e), avant que Mané et Salah ne donnent un peu d'allure au score (1-4). Les Anglais doivent, pour l'heure, se contenter de la 2e place du groupe E, puisque Naples, rejoint deux fois au score à Salzbourg, a fini par empocher les trois points. Mertens a inscrit un doublé, tandis qu'Insigne a marqué le but de la victoire.

L'Inter Milan a enfin lancé sa campagne européenne. Dauphins de la Juventus en championnat, les hommes d'Antonio Conte n'avaient pris qu'un petit point lors de leurs deux premières sorties dans le groupe F. L'anomalie est corrigée, puisque les Italiens ont, assez facilement, pris le meilleur sur le Borussia Dortmund. Martinez a ouvert le score à la 22e minute, avant que Candreva n'assure la victoire des siens à la 89e. Entre-temps, le gardien suisse du Borussia Roman Bürki a stoppé un penalty de Martinez. En vain.

Le Slavia Prague est donc la dernière équipe à ne pas encore avoir goûté au succès dans ce groupe. Les Tchèques n’ont de nouveau pas démérité, mais Barcelone a eu le dernier mot et s’est imposé 1-2. Lionel Messi et ses partenaires prennent les commandes du groupe avec sept points, soit trois de plus que l'Inter et Dortmund.

Dans le groupe G, le Zenit avait une bonne occasion de prendre le large. Sur le terrain de Leipzig, les Russes ont d'ailleurs ouvert le score grâce à une superbe demi-volée de Rakitskiy. Mais le 5e de Bundesliga a répliqué après la pause. Laimer et Sabitzer ont trouvé la faille et Leipzig a ravi les trois points au sein d'un groupe rendu très serré par la victoire 2-1 de Benfica face à Lyon. Pizzi a offert un précieux succès aux siens grâce à une réussite tardive (86e). Les Portugais pointent toujours à la dernière place, mais ne comptent plus qu'une longueur de retard sur leurs adversaires du soir ainsi que le Zenit. Leipzig fait la course en tête avec ses deux succès.

Lille, de son côté, a arraché son premier point dans le groupe H, en tenant Valence en échec (1-1). Mais la situation semble compromise pour les Français, déjà bien distancés. Chelsea, victorieux 0-1 à Amsterdam, règne en maître aux côtés de l'Ajax, tous deux ayant engrangé six unités. Valence, avec quatre points, peut encore prétendre à une qualification pour les huitièmes de finale.