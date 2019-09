Barcelone ramène un 0-0 heureux de Dortmund

Barcelone a ramené un nul 0-0 heureux de Dortmund mardi soir en Ligue des champions, après avoir été sérieusement bousculé et sauvé par son gardien ter Stegen qui a arrêté un penalty de Marco Reus.

Après le nul 1-1 concédé par l'Inter Milan à domicile contre le Slavia Prague, la situation reste donc totalement ouverte dans ce groupe F, le plus relevé de cette édition 2019-2020. Barcelone reste ainsi invaincu pour la 15e fois consécutive en matches de groupe (10 victoires, cinq nuls). «Ils vont nous mener la vie dure, c'est clair, ce sera une bonne occasion de voir où nous en sommes», avait prévenu avant le match le coach catalan Ernesto Valverde, dont la survie à Barcelone est clairement liée au destin européen du club.

L'échec dans cette Ligue des champions est en effet interdit aux champions d'Espagne: le club qui a dominé l'Europe au début de la décennie n'a plus remporté la compétition reine depuis 2015, et reste sur deux humiliantes éliminations, victime de spectaculaires «remontadas» contre Rome en 2018 et Liverpool l'an dernier.

Ansu Fati titulaire

Pour Dortmund, dont l'unique titre en Ligue des champions remonte à 1997 (finale perdue en 2013), il s'agit surtout de s'étalonner par rapport au plus haut niveau européen, sans se mettre de pression sur le résultat final. Les Catalans et les Allemands ne s'étaient plus rencontrés depuis le 20e siècle et la Supercoupe de l'UEFA 1998 (victoire du Barça en match aller-retour), mais ils avaient un point commun: leur recrutement ambitieux à l'inter-saison.

Si Dortmund a joué dans sa catégorie en allant chercher des Nico Schulz, Thorgan Hazard ou Julian Brandt, le Barça de Messi et Suarez a fait son marché au rayon grand luxe, avec notamment le champion du monde Antoine Griezmann (120 millions) et la perle de l'Ajax Frenkie de Jong (75 millions).

La différence n'a pourtant pas sauté aux yeux au Signal Iduna Park, où Valverde, comme il l'avait laissé entendre, avait laissé Lionel Messi sur le banc. Le quintuple ballon d'or argentin récupère d'une blessure au mollet droit et n'avait repris l'entraînement avec l'équipe que dimanche. Il avait en revanche titularisé le petit prodige Ansu Fati, qui est devenu à 16 ans et 322 jours le plus jeune joueur jamais aligné en coupe d'Europe par le FC Barcelone.

«Mur jaune» volcanique

Les Jaune et Noir sont entrés dans le match à 120 à l'heure, et ont étouffé le Barça pendant quelques minutes, avec un pressing très haut. La partie s'est rapidement équilibrée, sur un rythme très intense. Mais les défenses ont tenu bon.

La plus belle occasion de la première période a été pour Dortmund, lorsque ter Stegen a dû se jeter devant Reus pour détourner en corner (25e). Un peu plus tard, Sancho idéalement placé, sans opposition aux 18 mètres, a tiré au dessus du cadre. Les Blaugrana, eux, ont dû se contenter de pétards mouillés de Griezmann et Suarez, sans aucun danger pour le gardien Roman Bürki.

Au retour des vestiaires, Dortmund a poussé de nouveau, et obtenu plusieurs coups francs dangereux. Le public a senti que le match pouvait basculer et est encore monté d'un cran. Jusqu'à la 57e minute, lorsque Sancho a obtenu un penalty. Mais face à un «Mur Jaune» plus volcanique que jamais ce mardi soir, le capitaine Marco Reus a tiré sur la droite de ter Stegen, qui s'est magnifiquement détendu pour sauver la Catalogne! Dortmund a ensuite pilonné, par Reus trois fois, puis Brand, qui a tiré sur la transversale (76e).

En face, les tentatives de Messi se sont heurtées au filet défensif tendu par le Borussia, où le vétéran Mats Hummels a fait un match énorme. Mais le score est resté vierge et au final, c'est bien Dortmund qui pouvait avoir l'impression d'avoir perdu deux points.