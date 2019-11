Pluie de buts sur l’Europe, Dortmund régale

Si Dortmund a fini par s'en sortir, sa défense n’a pas eu l’air très maline, sur l’ouverture du score milanaise de la 5e minute. Manuel Akanji a été berné dans les airs par Lautaro Martinez à 50 mètres de son but et l’Argentin a pu continuer son effort sans être trop embêté par les trois défenseurs restants, jusqu’à pouvoir aller crucifier Roman Bürki de près. L’ancien du Racing Club est ainsi devenu le premier Intériste à marquer lors de trois matches d’affilée en Coupe d’Europe depuis un certain Samuel Eto’o, il y a de cela 9 ans.

A 5 minutes de la mi-temps, c’est l’Uruguayen Matias Vecino qui a, à son tour, mis au jour les lacunes défensives des jaunes et noirs. Le milieu de terrain a parfaitement terminé du plat du pied une action collective superbe des hommes d’Antonio Conte. Achraf Hakimi a mis un terme au long mutisme allemand à domicile 5 minutes après le thé et déclenché la révolte, au Signal Iduna Park, car Lucien Favre et les siens ont fini par reprendre leur avenir européen en mains, en réussissant un sacré exploit.

7 - Dortmund have lost all of their last 7 CL games when trailing at half-time and did not win since 17 matches (D2, L15). The last time they won a CL match after being behind at half-time was in October 2001 against Boavista Porto (2-1 H). Shock. #BVBInter #UCL #ChampionsLeague pic.twitter.com/ZlIq47btlT — OptaFranz (@OptaFranz) November 5, 2019

Julian Brandt a d’abord égalisé peu après l’heure de jeu et Hakimi, encore lui, a offert le victoire au «BVB». L’actuel deuxième de Bundesliga a ainsi devancé l’Inter au classement de cette poule F, avant de se rendre dans l’antre du FC Barcelone (tenu en échec 0-0 par le Slavia Prague mardi soir) dans trois semaines. Et dire qu'il y a un certain Bayern Munich-Dortmund ce week-end...

Huit buts et deux rouges

A Londres, selon l’expression consacrée, il ne fallait pas être en retard pour la partie de la poule H entre Chelsea et l’Ajax Amsterdam (1-1). Tammy Abraham a inscrit le 3e but contre-son-camp le plus rapide de l’histoire de la «C1» après pile 100 secondes. Jorginho a ensuite égalisé sur penalty à la 5e. Les festivités n’étaient de loin pas terminées, puisque Quincy Promes a redonné l’avantage aux Amstellodamois à la 20e, sur un service 5 étoiles d’Hakim Ziyech.

The UEFA Comebacks League returns. #UCL pic.twitter.com/nWwP22DzLa — Squawka News (@SquawkaNews) November 5, 2019

Pas rassasié, un quart d’heure plus tard, ce dernier a ensuite lobé Kepa d’un coup franc excentré phénoménal. Donny van de Beek, oublié à 10 mètres des buts londoniens, a ensuite fait passer le score à des allures de correction à la 55e. Fin de partie? Absolument pas. César Azpilicueta (63e), Jorginho (penalty à la 71e) et Reece James (74e) ont mis Stamford Bridge sans dessus-dessous, alors que les Néerlandais avaient vu deux de leurs joueurs être expulsés simultanément à 20 minutes de la fin...

Lille non, Lyon oui

Dans ce même groupe, Lille a abandonné tout espoir de qualification en allant s’incliner à Valence (3-1). Les hommes de Christophe Galtier pensaient avoir fait la différence par l’inévitable Victor Osimhen (20 ans), auteur déjà de son 9e but de l’exercice, mais les Espagnols ont répliqué par Dani Parejo (66e sur penalty), un auto-but de Bakary Adama Soumaoro (82e), un missile sol-air de Geoffrey Kondogbia (84e) et un ultime but de Ferran Torres (90e). Ils ont fait moins bien que Lyon (gr. G), à nouveau bien placé grâce à sa victoire nette et sans bavure contre Benfica (3-1), grâce à des réalisations de Joachim Andersen (5e), Memphis Depay (33e) et Bertrand Traoré (89e).

Dans le groupe E, les choses semblent être dites. Liverpool a battu difficilement le Racing Genk 2-1 et ce n'est pas le nul concédé par Naples sur sa pelouse contre le RB Salzbourg (1-1) qui devrait remettre sa qualification en question.