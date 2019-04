Messi pour crever le plafond des quarts

Cela fait trois ans que le club catalan stagne désespérément au même étage, celui des quarts. L'élimination renversante subie face à l'AS Rome la saison dernière (4-1, 0-3) a laissé une cicatrice encore vivace... et accouché d'une motivation décuplée.

«Nous gardons en travers de la gorge la Champions League, surtout vu la manière dont nous avons été éliminés», a prévenu Messi en début de saison, désignant la C1 comme l'objectif majeur de l'année: «Nous allons faire tout notre possible pour que cette coupe si belle et si désirée revienne à nouveau au Camp Nou.»

Se qualifier pour les quarts est une bonne habitude prise par les Barcelonais, présents dans le top 8 européen depuis douze saisons consécutives, un record. Mais ils n'ont atteint l'étage d'au-dessus qu'une seule fois sur les cinq dernières années, et c'était en 2015, l'année de leur cinquième et dernier sacre en date.

Indispensable Messi

«On voudrait tous que les cycles victorieux soit permanents, mais c'est impossible à réussir», a philosophé l'entraîneur barcelonais Ernesto Valverde. Ce dernier a retenu la leçon romaine: l'an dernier, entre les deux manches des quarts, le technicien n'avait pas fait souffler ses cadres, qui avaient sombré au match retour à Rome - c'est l'ultime défaite en date du Barça sur ses 19 derniers matches européens.

Cette fois, toutes les stars ont été laissées au repos samedi à Huesca, où une équipe bis a obtenu un match nul anecdotique (0-0), la Liga semblant promise au club catalan. Ousmane Dembélé, de retour de blessure, a confirmé au passage qu'il pourrait être un recours mardi. Mais celui que le Camp Nou attend, c'est l'indispensable capitaine Messi, 43 buts en 41 apparitions cette saison, dont 8 en Champions League.

«Leo est toujours là dans les grands moments», avait prévenu Valverde à Manchester. A Old Trafford, le petit Argentin lui a donné raison en initiant l'action du but, inscrit contre son camp par Luke Shaw. Le quintuple Ballon d'Or a aussi été bien secoué, victime d'un violent coup au nez, et sa relâche ce week-end était sans doute bienvenue.

Solskjaer: «Nous pouvons le faire»

Mardi, le Barça saura. Il saura si ses éliminations récurrentes en quarts sont une fâcheuse coïncidence ou une tendance de fond. Il saura s'il peut à nouveau briguer un triplé Liga-Coupe-C1, comme en 2009 et 2015. Il saura aussi si l'ère dorée des clubs espagnols, vainqueurs des cinq dernières Ligues des champions (dont quatre pour le Real Madrid), a pris fin, peut-être au profit des clubs anglais, présents en force dans ces quarts.

Mais attention: se qualifier à l'extérieur après avoir perdu à Old Trafford à l'aller, les Red Devils l'ont déjà fait. C'était le mois dernier, sur le terrain du Paris SG (0-2, 3-1), le premier gros coup de l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Ce dernier fait d'ailleurs figure de talisman au Camp Nou, un stade où le «Supersub» avait inscrit le but vainqueur lors de la finale 1999 pour offrir à United la deuxième de ses trois C1.

«La performance à Paris nous donne l'espoir que nous pouvons le faire», a souligné le Norvégien. «Mais aller au Camp Nou, c'est un gros défi. Ce serait encore une plus grosse prouesse.» «Nous pouvons nous qualifier», a enchéri la star française Paul Pogba, pas brillant à l'aller mais scruté de près en Espagne, où le Real Madrid lui fait les yeux doux.

Bref, tout invite les Catalans à la prudence. «Il y a un deuxième match à jouer. Même à 2-0, ça resterait ouvert après ce qu'il s'est passé à Paris», a souligné Valverde, qui espère faire voler en morceaux le plafond des quarts. (AFP/nxp)